Россияне в Мелитополе формируют списки людей, вероятно, готовятся к псевдореферендуму, – мэр

Ситуация во временно оккупированном Мелитополе становится более напряженной с каждым днем. Вероятно, российские захватчики готовятся к проведению псевдореферендума.

Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Фёдоров в эфире общенационального марафона, передает 24 канал. Однако сопротивление горожан – несгибаемое.

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Как он отметил, несколько дней назад россияне начали собирать списки людей в библиотеке. Очевидно, делают это под "благим намерением", однако цель оккупантов – другая.

Россияне "прикрываются" и говорят, что в связи с тем, что в городе 80% безработных людей, они собирают анкетные данные об образовании, возраст для того, чтобы "помочь с работой".

Однако мы ясно понимаем, что таким образом они пытаются восстановить реестр тех людей, которые сегодня остались в городе Мелитополе, и использовать его. Видимо, к сожалению, они готовятся к какому-то "референдуму",

– объяснил мэр города.

Об этом уже слышали в некоторых частях временно оккупированного Херсона. Также россияне продолжают собирать данные и в Мелитополе.

Ситуация в Мелитополе: последние новости

Российские оккупанты пытаются загнать украинских детей в "школы". Вероятно, они хотят вручить учащимся 9 и 11 классов аттестаты с двуглавой курицей и показать это на пропагандистском телевидении.

Захватчики продолжают мародерить на временно оккупированных территориях. Так, из музея в Мелитополе российские оккупанты похитили коллекцию скифского золота.

Между тем, россияне продолжают воровать и вывозить с временно оккупированных территорий Украины продукты и другие товары. В то же время ввозят туда на продажу тоже ворованные украинские товары из других оккупированных районов.

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что оккупанты в городе обращаются с украинцами, как НКВД. Они не позволяют им уехать из города, в квартиры тех, кому удалось эвакуироваться, поселяют неизвестных людей, а также захватчики устраивают голод.

А аэродром близ оккупированного Мелитополя стал один из таких, где оккупанты решили накопить свою военную технику.

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