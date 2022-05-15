Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров у ефірі загальнонаціонального марафону, передає 24 канал. Однак спротив містян – незламний.

Важливо Викрадають людей, чіпляються до дівчат та заселяються у квартири: інтерв'ю з окупації Мелітополя

Так, як він зазначив, декілька днів тому росіяни розпочали збирати списки людей у бібліотеці. Очевидно, роблять це під "благим наміром", однак ціль окупантів – інша.

Росіяни "прикриваються" і кажуть, що у зв'язку з тим, що у місті є 80% безробітних людей, вони нібито збирають анкетні дані про освіту, вік для того, щоб "допомогти з роботою".

Однак ми чітко розуміємо, що таким чином вони намагаються відновити реєстр тих людей, які сьогодні залишилися у місті Мелітополі, і використовувати його. Мабуть, на жаль, вони готуються до якогось "референдуму",

– пояснив мер міста.

Про це вже чули на деяких частинах тимчасово окупованого Херсону. Так само росіяни продовжують збирати дані і у Мелітополі.

Ситуація в Мелітополі: останні новини

Російські окупанти намагаються загнати українських дітей у "школи". Ймовірно, вони хочуть вручити учням 9 та 11 класів атестати з двоголовою куркою і показати це на пропагандистському телебаченні.

Загарбники продовжують мародерити на тимчасово окупованих територіях. Так, з музею в Мелітополі російські окупанти викрали колекцію скіфського золота.

Тим часом росіяни продовжують красти та вивозити з тимчасово окупованих територій України продукти та інші товари. Водночас ввозять туди на продаж теж крадені українські товари з інших окупованих районів.

Мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що окупанти в місті поводяться з українцями, як НКВС. Вони не дозволяють їм виїхати з міста, у квартири тих, кому вдалось евакуюватись, поселяють невідомих людей, а також загарбники влаштовують голод.

А аеродром поблизу окупованого Мелітополя став один з таких, де окупанти вирішили скупчити свою військову техніку.

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