Россияне вечером ударили по Киеву: есть два попадания

Российские оккупанты вечером в четверг, 28 апреля, ударили по Киеву. Виталий Кличко сообщил о двух попаданиях.

Мэр Киева сообщил, что все службы уже прибыли на место инцидента. В настоящее время уточняют информацию о пострадавших.

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Друзья, вечером, враг обстрелял Киев. Два попадания в Шевченковском районе. Все службы на месте. Информация о пострадавших уточняется,

– подчеркнул Кличко.

О попадании мэр Киева сообщил около 20:35. Сигнал воздушной тревоги раздался почти по всей Украине около 18.30.

Обстрел Киева произошел во время визита генсека ООН

Обстрел украинской столицы произошел во время визита Антониу Гутерреша – генсека ООН. Он посетил Бородянку и встретился в Киеве с Владимиром Зеленским.

Михаил Подоляк – советник главы Офиса Президента – обратил внимание на цинизм россиян. Он отметил, что еще 26 апреля Гутерреш сидел за длинным столом в Кремле. Между тем, уже 28 апреля взрывы раздаются в километре от Гутерреша.

"Открытка из Москвы? Напомните, почему Россия до сих пор занимает кресло в Совбезе ООН", – заявил Подоляк.

Над Одесской областью сбили 3 ракеты

Максим Марченко – глава Одесской ОВА – во время воздушной тревоги сообщил, что над областью сбили 3 российские ракеты.

Украинская ПВО сработала безупречно.

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