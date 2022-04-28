Россияне вечером ударили по Киеву: есть два попадания
Источник:телеграм Виталия Кличка
Российские оккупанты вечером в четверг, 28 апреля, ударили по Киеву. Виталий Кличко сообщил о двух попаданиях.
Мэр Киева сообщил, что все службы уже прибыли на место инцидента. В настоящее время уточняют информацию о пострадавших.
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Друзья, вечером, враг обстрелял Киев. Два попадания в Шевченковском районе. Все службы на месте. Информация о пострадавших уточняется,
– подчеркнул Кличко.
О попадании мэр Киева сообщил около 20:35. Сигнал воздушной тревоги раздался почти по всей Украине около 18.30.
Обстрел Киева произошел во время визита генсека ООН
Обстрел украинской столицы произошел во время визита Антониу Гутерреша – генсека ООН. Он посетил Бородянку и встретился в Киеве с Владимиром Зеленским.
Михаил Подоляк – советник главы Офиса Президента – обратил внимание на цинизм россиян. Он отметил, что еще 26 апреля Гутерреш сидел за длинным столом в Кремле. Между тем, уже 28 апреля взрывы раздаются в километре от Гутерреша.
"Открытка из Москвы? Напомните, почему Россия до сих пор занимает кресло в Совбезе ООН", – заявил Подоляк.
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