Из запущенных Россией дронов, менее 50% имеют боевую часть, – ЦПД

В ночь на 9 июля Россия запустила рекордное количество беспилотников на территорию Украины – 728. Среди наряду с ударными БПЛА россияне применили беспилотники-имитаторы.

Также командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди предупредил, что россияне наращивают производство дешевых беспилотников и вскоре попытаются осуществить атаку, используя 1000 БПЛА. Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко рассказал 24 Каналу, имеют ли россияне мощности значительно увеличивать количество дронов, запускаемых по Украине.

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Количество и эффективность сбивания будет расти

Коваленко отметил, что среди дронов, которыми враг атаковал Украину 9 июля, примерно 300 – были "Герберы", все остальные из 700 – беспилотники-имитаторы.

Из запущенных Россией дронов менее 50% имеют боевую часть. У остальных – или вообще ее нет, или есть очень маленькая,

– пояснил руководитель ЦПИ.

Россияне это делают исключительно для того, чтобы перегрузить украинскую ПВО, РЭБ, чтобы их "Шахеды" имели больше шансов пройти сквозь оборону.

Мы наращиваем количество дронов-перехватчиков, определенных РЭБ-систем, и соответственно количество и эффективность сбивания будет только расти,

– подчеркнул он.

В то же время эффективность вражеских дронов будет снижаться. За несколько месяцев имеем очень хорошие шансы вообще нивелировать количественное преимущество врага в дронах, которые они сейчас штампуют.

Также Коваленко считает сегодня невозможным для врага ежедневный режим запуска 1000 дронов. Осенью россияне также не смогут это реализовать. Например, на сегодня россияне готовились к запуску дронов в количестве более 400 единиц почти полгода. Они расширяли пусковые площадки, наращивали производства, готовили команды.

Для того, чтобы запустить 1000 БпЛА, им нужно перед этим сделать перерыв в атаках. Если они вообще будут способны по командам в своих и пусковых зонах делать это одновременно. Все равно должны быть промежутки времени для подготовки к ежедневному режиму. Сейчас противник не вытянет этого,

– подчеркнул руководитель ЦПД.

Россияне сейчас проводят атаки преимущественно "Шахедами", потому что они, как отметил Андрей Коваленко, дешевле в производстве, чем ракеты Х-101, "Искандеры". Это позволяет им экономить ракеты. И благодаря относительной дешевизне дронов, Россия наращивает их производство. Враг будет продолжать это делать, пока ему будут позволять.

Украина, подчеркнул он, выбивает определенный цикл производства "Шахедов". В частности в Московской области мы нанесли удары по заводам, которые изготавливают взрывные компоненты к беспилотникам и важное комплектование. Это в определенной степени тормозит россиян по наращиванию производства дронов.

Напомним, что в ночь на 9 июля россияне атаковали Украину 741 средством воздушного нападения. Речь идет о 728 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотниках-имитаторах различных типов. А также о 7 крылатых ракет Х-101/"Искандер-К" и 6 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал".

Основные удары враг направил на Волынь, в частности, Луцк.

Украинскими силами было обезврежено 718 средств воздушного нападения противника, 303 – сбито огневыми средствами, 415 – локально потеряны/подавлены РЭБ. Также было сбито 7 крылатых ракет Х-101/"Искандер-К".