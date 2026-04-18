Россияне всю ночь терроризировали Запорожье беспилотниками

Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Иван Федоров.

Какие последствия атаки на Запорожье?

Российская армия несколько часов атаковала Запорожье с помощью ударных беспилотников, в регионе неоднократно объявляли воздушную тревогу в течение ночи. В результате этого есть разрушения в по меньшей мере двух районах.

По данным местных властей, в Шевченковском и Александровском районах повреждены многоэтажный дом и 9 частных. Сейчас продолжается обследование этих территорий, на местах работают все необходимые службы.