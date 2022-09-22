Россияне выбирают бежать, а не сопротивляться, – военный эксперт о протестах в россии

Большое количество россиян недовольны решением путина о частичной мобилизации. Однако вместо того, чтобы отстаивать свои интересы, они ищут способы, чтобы избежать призыва.

Об этом 24 каналу рассказал российский военный эксперт Юрий Федоров. По его словам, многие мужчины не готовы ехать на войну в Украине.

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Поэтому россияне пытаются спешно уехать из россии.

Одно дело, когда люди бегут от войны, а другое – когда они сопротивляются призыву и готовы отстаивать свои права политическими или иными методами. В россии пока такого сопротивления мобилизации нет. Россияне выбирают бежать, а не сопротивляться,

– сказал Федоров.

Он подчеркнул, что такие действия можно считать одной из "характеристик современного российского общества".

Есть ли у россиян шансы сбежать от мобилизации

Как отметил военный эксперт, есть страны, готовые принять тех россиян, которые бегут от мобилизации и войны.

"Есть информация о том, что таких людей может принимать Германия. Какие-то гуманитарные визы будут выдавать и некоторые другие страны", – сообщил Федоров.

Вместе с тем многие страны считают, что такие беглецы им не нужны.

В Европе многие считают, что с теми, кто действительно убегает от войны, на территорию стран могут проникнуть и агенты разных российских спецслужб, которые будут устраивать диверсии или вербовать местных жителей,

– отметил военный эксперт.

"Картина современной россии"

По словам Федорова, часть людей попытались выразить свой протест против мобилизации и вышли на улицы 21 сентября. Однако такие акции были немногочисленными.

"Это очень грустно. Те, кто выходят на протесты, это смелые люди, которые хотят чего-то достичь. Но таких в современной россии единицы", – заметил он.

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В то же время в стране многие, несмотря на свое нежелание воевать, исполняют волю кремлевского диктатора.

Есть много видео, как люди с мрачным видом послушно идут в автобусы, которые их везут практически на гибель. Это картина современной россии. Таких россиян гораздо больше, чем тех, кто готов протестовать или даже уехать из страны,

– сказал Федоров.

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