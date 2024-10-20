Вынуждены корректировать тактику: капитан НГУ ответил, как погода влияет на бои на фронте

Ситуация на фронте остается напряженной. Не утихает активность врага, он пытается продвигаться почти по всей линии разграничения. В то же время оккупанты несут огромные потери в неудачных попытках штурма. Однако в действиях противника в силу определенных обстоятельств происходят изменения.

Об этом 24 Каналу рассказал начальник разведки артиллерии 4 бригады НГУ "Рубеж", капитан НГУ Владимир Назаренко, отметив, какие именно подразделения применяют оккупанты на линии боестолкновения. К слову, украинским защитникам на Купянском направлении удалось отбить попытку вражеской бронетехники с пехотой захватить переправу через реку Оскол.

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Возвращаются к пешему ходу

Россиянам приходится принимать определенные действия из-за обстоятельств, которые от них не зависят, а именно от погодных условий.

Изменение погоды, в частности, заставляет противника корректировать тактику. Теперь россияне уже не могут, как раньше, передвигаться на самокатах, мотоциклах, велосипедах и т. д. Они снова возвращаются к пешей ходьбе,

– отметил капитан НГУ.

Также в начале осени враг кое-где использовал бронетехнику как легкую, так и тяжелую. Они применяют определенные модификации, обязательно обшитые всевозможными панцирями, каркасами или сетками.

"Кроме того, россияне понимают, что активность ударных беспилотников Сил обороны против их техники довольно велика. Однако меры безопасности врага не препятствуют, и его техника продолжает гореть в ближних и дальних тылах", – подчеркнул он.

Имеют безлимит в живой силе

На направлении, где работает бригада Национальной гвардии Украины "Рубеж", находятся регулярные мотострелковые, мотопехотные, механизированные подразделения врага.

Они могут быть оснащены по-разному – в зависимости от участка обороны, за которую отвечает то или иное подразделение россиян. В частности, десантные подразделения специального назначения имеют легкобронированную технику. А обычные механизированные подразделения – более тяжелую.

Враг использует различную артиллерию. Пушки, которые не предусматривались для применения как артиллерия. Это "Рапиры" закрытых огневых позиций, противотанковые пушки, применяемые как артиллерия. Также танки, которые используются преимущественно как артиллерия закрытых огневых позиций,

– пояснил он.

Также россияне неоднородно применяют дроны. Где-то больше FPV-дроны, где-то – коптеры со сбросами. Кроме того, активно действуют разведывательные комплексы врага. По-разному россияне применяют и РЭБ.

Обратите внимание! За последние сутки (по состоянию на утро 20 октября) украинские защитники ликвидировали 1340 единиц личного состава врага. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла более 678 тысяч оккупантов.

В то же время почти все украинские военные отмечают, что у противника есть определенный безлимит в живой силе. Россияне готовы нести те потери, которые имеют ежедневно,

– подчеркнул Владимир Назаренко.

Они, по его словам, имеют неограниченный резерв в пополнении своих потерь. Россияне в бытовом смысле бесчеловечно относятся к своим солдатам – не меняют без надобности раненых.

Противник имеет возможность оперативно получать пополнение, и чем дальше в тыл, тем больше накопление как техники, боеприпасов, так и различных логистических узлов.