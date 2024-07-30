Россияне хвастаются разработкой "Искандер-1000": на что способна эта ракета

30 июля 2024, 19:38
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Российские пропагандисты хвастаются созданием модернизированной ракеты под условным названием "Искандер-1000". Это оружие якобы может наносить удар на расстояние до 1000 километров.

Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж, отметив, что эта ракета несколько лучше "Искандеров", которые россияне имеют на вооружении. Однако эти улучшения не чрезвычайные.

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Сможем сбивать

Ракета "Искандер-1000" будет иметь большую зону действия. Однако не до 1000 километров, как заявляют россияне, а до 800 километров.

Соответственно эти ракеты, запущенные с территории России, смогут достать до Восточной Европы. Однако дальше они не полетят,
– отметил генерал армии.

Также россияне у этой ракеты изменили систему защиты от ПВО, но продвинутые системы США и Германии способны их зафиксировать. Кроме того, у "Искандер-1000" в полтора раза увеличена взрывная часть.

Эту ракету смогут сбивать Patriot, IRIS-T. Однако расширенный радиус ее действия свидетельствует о том, что она представляет угрозу странам НАТО,
– подчеркнул Николай Маломуж.

В то же время украинские силы уже ликвидировали российские "Искандеры" первого типа. Также системно сбивают "Кинжалы", "Цирконы".

Новые "Искандер-1000", в определенной степени, усилят возможности россиян, но не критично для систем ПВО Украины и западных стран,
– добавил он.

Что известно об "Искандер-1000"

  • Новая разработка россиян "Искандер-1000", кроме того, что, по утверждению пропагандистов, якобы может наносить удары на расстояние до 1000 километров, также имеет коэффициент вероятного отклонения от цели "от 5 метров".
  • Известно, что в боевой части ракеты используется "автономная инерционная система наведения, вероятно с системой коррекции по данным спутниковой навигации и возможно с радиолокационным наведением по карте местности в районе цели на финальном этапе полета".
  • Ракета "Искандер-1000" предположительно по конструкции подобна баллистической ракете 9М723 к ОТРК "Искандер". Она якобы может использоваться на штатных пусковых установках к "Искандеру".

Автор: Вікторія Грабовська