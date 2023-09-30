В Воздушных силах предупредили о возможных пусках "Шахедов"

Россияне каждый день атакуют мирные украинские города. Вечером 30 сентября они в очередной раз запустили дроны-камикадзе.

Об этом предупредили в Воздушных силах ВСУ. В случае объявления воздушной тревоги следует пройти в укрытие.

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Оккупанты запустили "Шахеды"

Украинцам сообщили о запуске вражеских дронов.

Внимание! Вероятны пуски ударных БпЛА типа Shahed. Об изменении обстановки, направлении движения, сообщим дополнительно! Следите за нашими сообщениями и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!

– говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

По информации мониторинговых телеграмм-каналов, захватчики запустили дроны из мыса Чауда во временно оккупированном Россией Крыму.

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