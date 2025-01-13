Россияне зашли в Сумскую область в двух местах, – ISW

В последнее время Россия пыталась прорваться в Сумскую область с помощью диверсионных групп. Институт изучения войны уверяет, что враг недавно совершил прорыв границы в двух местах.

Так, геолокационные кадры за 10 января свидетельствуют, что оккупанты перешли на севере границу Сумской области и продвинулись на запад от Журавки, передает 24 Канал со ссылкой на ISW.

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Что известно о вражеском прорыве на Сумщине

Российский военкор утверждал, что захватчики зашли в Сумскую область, чтобы обойти Николаево – Дарино – поселок в Курской области – с юга. Кроме того, блогер отмечал, что якобы противник также продвинулся в районе Проходов, что расположены на северо-восток от города Сумы. Впрочем, этому ISW не нашло подтверждения.

Где расположена Журавка: смотрите на карте

Где расположено село Проходы: смотрите на карте

Какова ситуация на северной границе / Фото ISW

Напомним, что 5 января Сумская ОГА сообщила о заходе на территорию области отдельных диверсионных групп оккупантов. Их своевременно уничтожали украинские военные и пограничники. "Пересечения украинской границы российскими войсками на территории Сумщины зафиксировано не было", – говорилось в заявлении.

В конце декабря российская пропаганда распространила ложную информацию о захвате села в Сумской области.