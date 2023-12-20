Россияне жалуются на качество: что не так с боеприпасами из Северной Кореи

Россия ищет оружие по всему миру, чтобы продолжать войну на Украине. Однако откликаются на ее призывы режимы типа Северной Кореи, которая поставляет российской армии необходимые боеприпасы.

Однако качество снарядов из КНДР очень низкое. Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, подчеркнув, что оккупанты время от времени жалуются по поводу того, что северокорейские боеприпасы не отвечают стандартам.

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Умеют читать на корейском

После встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына в сентябре 2023 года, диктаторы пришли к согласию по поставкам северокорейского оружия в Россию. Известно, что Пхеньян предоставил Москве около миллиона снарядов.

Когда приходили первые партии оружия из Северной Кореи, от россиян звучали победные реляции, что эти боеприпасы очень качественные.

Северная Корея владеет одними из самых больших в мире запасами артиллерийских снарядов и ракет, которые можно применять в артиллерии, изготовленной в советское время. Именно такое оружие россияне в большом количестве используют в войне против Украины.

Однако впоследствии пришло разочарование. Теперь они жалуются на эти снаряды, мол, они взрываются в орудиях, не долетают до украинских позиций, оказывается, что они произведены не по технологии,

– отметил экс-сотрудник СБУ.

В то же время, по его словам, неизвестно, какая пропорция бракованных единиц на миллион снарядов, которые Россия получает из Северной Кореи, ведь наряду с критическими отзывами об этих боеприпасах, имеются положительные.

"Вероятно, Пхеньян предоставил в первой партии россиянам качественные снаряды, а дальше начал смешивать, добавляя к нормальным боеприпасам, те, что были изготовлены в 1960-е или даже в 1950-е годы. Очевидно, что некоторые россияне умеют читать на корейском", – подчеркнул. Иван Ступак.

Что известно о боеприпасах, которые КНДР предоставляет оккупантам