Женщина завернулась во флаг Украины возле Кремля: ее обвинили в дискредитации российской армии

4 сентября 2023, 18:25
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Источник:

"ОВД-Инфо"

В Москве активистка вышла на Красную площадь завернутая в украинский флаг. Ее сразу задержала полиция и обвинила в дискредитации армии.

Кремль агрессивно реагирует на любую украинскую символику – он не мог обойти стороной акцию. Оккупанты видят личную угрозу в флаге Украины.

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Акция протеста в России

В Москве российская активистка Елена Кожевникова вышла на Красную площадь, завернутая в сине-желтый флаг. Женщину сразу задержали и отвезли в отдел полиции по району Китай-город. Инцидент произошел в понедельник 4 сентября.

Ненавистный флаг майоров в Москве / фото ОВД-Инфо

Впоследствии россиянку отпустили из полиции с протоколами по двум статьям. Ей инкриминировали дискредитацию российской армии и нарушение правил проведения публичного мероприятия.

Другие акции неповиновения против России

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Автор: Дмитро Усик