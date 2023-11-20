Жены мобилизованных россиян вышли на первый митинг в Москве, – разведка Британии
Источник:Минобороны Великобритании
В британской разведке рассказали, что у жены мобилизованных россиян провели, пожалуй, первую публичную уличную акцию протеста после вторжения их государства в Украину. Этот митинг прошел 7 ноября в Москве.
В британском ведомстве отметили, что протестующие собрались на центральной Театральной площади в столице страны-агрессора и развернули транспаранты. Жены требовали увести своих мужчин из передовой.
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Россиянки вышли на первый митинг против мобилизации
В разведке Великобритании подчеркнули, что с февраля 2022 года в соцсетях ежедневно появляются видео российских жен и матерей, обращающихся в Интернете с протестом против условий службы своих близких.
Однако по словам ведомства, драконовское законодательство России до сих пор не позволяло родственникам военных объединиться в противодействии путинскому режиму, как это делали солдатские матери во время Афганской войны в 1980-х годах.
Полиция в считанные минуты разогнала акцию протеста на Театральной площади. Однако мгновенное требование протестующих примечательно,
– сказали в разведке.
Там подчеркнули, что жены российских мобилизованных, по-видимому, не захотели терпеть неограниченную продолжительность боевого развертывания личного состава без ротации. Да, россиянки все чаще продолжения мобилизации как нежизнеспособность российской армии.
Митинг россиянок против мобилизации мужчин
- В центре Москвы 7 ноября группа жен, чьи мужья были мобилизованы осенью 2022 года, собралась на митинг. Женщины требовали безопасного возвращения своих близких домой и улучшения условий службы.
- Примечательно, что супруги из Вологды записали видео, где рассказывают об ужасной ситуации, в которой оказались их мужья, отправленные в Донецкую область без должного оборудования и подготовки. К сожалению, во время наступления погибли двое российских военных, еще десять получили ранения.
- Кроме того, россиянки планируют организовать более масштабные протесты, одной из ключевых дат может быть 19 ноября. Ожидается, что демонстрации пройдут в более чем в 20 регионах России, включая Красноярскую, Новосибирскую и Челябинскую области Между тем митинги в Москве и окрестностях запланированы на более поздний срок.