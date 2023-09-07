От второй в мире до второй в Украине, – генсек НАТО отметил провалы российской армии
Украинские защитники тяжело, но продвигаются вперед, прорывая укрепление русской армии. ВСУ доказывают, что российская армия, ранее позиционировавшая себя второй в мире по мощи, превратилась во вторую в Украине.
Об этом в Брюсселе во время выступления на совместном заседании Комитета по иностранным делам и Подкомитета по безопасности и обороне Европарламента сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает корреспондент 24 Канала София Назаренко.
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Генсек подчеркнул, что украинские военные начали наступление с намерением освободить свою землю и достигают прогресса. И то, что украинцы возвращают землю, означает, что россияне теряют эту землю.
Мы должны помнить о начальном пункте: российская армия была когда-то второй сильнейшей в мире. В настоящее время российская армия является второй по силе в Украине,
– сказал глава НАТО.
Украина возвращает свои территории
Столтенберг также отметил, что было понятно, что это контрнаступление будет тяжелым и кровавым, поскольку Россия смогла возвести эшелонированные линии обороны, с траншеями, противотанковыми препятствиями, со всеми этими зубами дракона и с огромным количеством мин на поле боя.
“Украинцы продвигаются вперед, и это поразительно. Впечатляет мужество, преданность, решительность украинских солдат, которые сделали это возможным”, – подчеркнул Столтенберг.
Но напомнил, что в начале полномасштабного вторжения многочисленные эксперты говорили, что Киев упадет через несколько дней, а Украина – в течение недель. В то же время украинцы доказали, что эти эксперты ошиблись.
Потому что украинские защитники выталкивают российских захватчиков, освобождая свои земли – Северные районы вокруг Киева, на Востоке – вокруг Харькова, и продолжают освобождать территории на Юге страны.
Те же эксперты сейчас упрекают в недостаточной скорости наступления. Реальность в том, что украинцы превышают ожидания снова и снова... Не стоит, сидя здесь, в Брюсселе, в штаб-квартире НАТО или где угодно, говорить им, как нужно воевать. Это их задача, они рискуют своей жизнью, а мы только поддерживаем их,
– подчеркнул Столтенберг.
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Успехи ВСУ во время контрнаступления: последние новости
- В отчете Генштаба за 7 сентября говорится, что наши военные имели частичный успех на Бахмутском и Мелитопольском направлениях.
- Кроме того, сегодня украинские военные подняли сине-желтый флаг над населенными пунктами. Строевка и Тополя в Харьковской области.
- Государственный секретарь США Энтони Блинкен тоже отметил успех украинских военных во время контрнаступления, заметив "хороший прогресс и то, что это очень обнадеживает".