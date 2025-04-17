Уже не малые группы, – военный о новой тактике российских штурмов на юге Украины

Российская армия на юге Украины изменила тактику и кое-где начала вместо малых пехотных групп применять для штурмов подразделения. Состав штурмовой группы противника может насчитывать не менее 320 человек, 40 единиц бронетехники, а также танки и багги.

Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко в разговоре с 24 Каналом отметил, что враг миксует, меняет свои подходы, пытается разнообразить способы атак. Россияне привлекают как малые группы (2 – 5 человек), так и не отказываются от тактики применения штурмовых групп при поддержке бронетехники.

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С какой целью россияне меняют тактику?

Довольно часто у россиян просматривается цель попытаться прорваться на открытой местности и доставить пехоту с помощью бронетехники. Когда они подбрасывают своих пехотинцев к определенной позиции, БМП быстро оттуда выезжают, поскольку открытые участки становятся заметными для украинских дронов.

Кроме того, время от времени на разных отрезках фронта со стороны оккупантов наблюдается применение бронетехники и даже танков для попыток прорыва украинских позиций обороны. Танки используются как пушки на дальность 2 – 3 километра, новые Т-90 могут поражать и на большее расстояние, но их россияне не так часто и не на всех участках фронта применяют.

Чтобы попытаться пройти определенный отрезок украинской обороны враг устраивает такие штурмы. Противник думает, что возможно СОУ приспосабливаются к определенной тактике отражения атак, поэтому пытается менять ее с целью создать эффект неожиданности, что может принести определенный результат,

– объяснил Мусиенко.

Задачи у российских войск, по словам военнослужащего, остаются неизменными – постоянно проводить наступательные действия и вести огонь по украинским позициям, чтобы демонстрировать свои намерения продолжать наступление в дальнейшем.

Несмотря на применение малых групп, что присуще и сейчас, ведь наступательные действия врага выглядят в основном именно так, он не отказался от использования техники. Там, где есть возможность, россияне привлекают все, в том числе артиллерию и дроны. Однако, как подытожил Мусиенко, эти попытки прорыва не имеют успехов, противник вынужден отступать.

Отметим, что военный эксперт, соучредитель Консорциума оборонной информации Михаил Самусь считает, что сегодня Россия на поле боя делает ставку на человеческий ресурс и именно российский. Он пояснил, что ни одна другая страна мира, ни один союзник Кремля не способен помочь ей существенно в живой силе, только россияне сознательно готовы погибать за деньги. Ежедневно потери врага на фронте составляют 1200 – 1500 бойцов.