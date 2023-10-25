Российская армия ударила по дому в Херсонской области: погиб 13-летний подросток

25 октября 2023, 20:22
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Александр Прокудин

Россияне нанесли удар по жилому дому в Бериславе Херсонской области. В результате вражеского обстрела погиб 13-летний парень.

Враг продолжает терроризировать правобережье Херсона с помощью непрерывных обстрелов. В частности, утром россияне уже атаковали Берислав – сбросили авиабомбу на здание.

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Очередная атака россиян

Глава Херсонской ОГА Александр Прокудин заявил, что вечером 25 октября россияне снова нанесли удар по городу Берислав. Оккупанты накрыли огнем жилой дом в городе. В результате обстрела погиб 13-летний парень.

Стоит отметить! Ранее в Херсонской области объявили принудительную эвакуацию жителей ряда населенных пунктов. Причиной стали непрерывные обстрелы русской армии. Город Борислав также входит в список.

Эвакуация из-под обстрелов

Власти Херсонской области решили эвакуировать местные из некоторых населенных пунктов Правобережья. Речь идет о таких населенных пунктах:

  • Дудчаны;
  • Качкаровка;
  • Миловое;
  • Новокаиры;
  • Золотая Балка;
  • Михайловка;
  • Осокоровка;
  • город Берислав;
  • Змиевка;
  • Новоберислав;
  • Тягинка;
  • Бургунка;
  • Львов;
  • Николаевка;
  • Отрядокаменка;
  • Ольговка;
  • Красный Маяк;
  • Веселое;
  • Казачье;
  • Антоновка;
  • Камышаны;
  • Садовое;
  • Приозерное.

В этих населенных пунктах будет происходить обязательная эвакуация семей с детьми принудительным способом. Ведь оккупанты продолжают беспощадно бить по этим селам. А там еще остаются дети. Мы должны позаботиться об их безопасности,
– писал Прокудин

Он добавил, что людей обеспечат безвозмездной дорогой и, при необходимости, жильем. Он подчеркнул, что дома можно отстроить, а жизнь бесценна. Кроме того, бессонные ночи негативно влияют на здоровье детей.

Автор: Дмитро Усик