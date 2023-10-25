Российская армия ударила по дому в Херсонской области: погиб 13-летний подросток
Источник:Александр Прокудин
Россияне нанесли удар по жилому дому в Бериславе Херсонской области. В результате вражеского обстрела погиб 13-летний парень.
Враг продолжает терроризировать правобережье Херсона с помощью непрерывных обстрелов. В частности, утром россияне уже атаковали Берислав – сбросили авиабомбу на здание.
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Очередная атака россиян
Глава Херсонской ОГА Александр Прокудин заявил, что вечером 25 октября россияне снова нанесли удар по городу Берислав. Оккупанты накрыли огнем жилой дом в городе. В результате обстрела погиб 13-летний парень.Стоит отметить! Ранее в Херсонской области объявили принудительную эвакуацию жителей ряда населенных пунктов. Причиной стали непрерывные обстрелы русской армии. Город Борислав также входит в список.
Эвакуация из-под обстрелов
Власти Херсонской области решили эвакуировать местные из некоторых населенных пунктов Правобережья. Речь идет о таких населенных пунктах:
- Дудчаны;
- Качкаровка;
- Миловое;
- Новокаиры;
- Золотая Балка;
- Михайловка;
- Осокоровка;
- город Берислав;
- Змиевка;
- Новоберислав;
- Тягинка;
- Бургунка;
- Львов;
- Николаевка;
- Отрядокаменка;
- Ольговка;
- Красный Маяк;
- Веселое;
- Казачье;
- Антоновка;
- Камышаны;
- Садовое;
- Приозерное.
В этих населенных пунктах будет происходить обязательная эвакуация семей с детьми принудительным способом. Ведь оккупанты продолжают беспощадно бить по этим селам. А там еще остаются дети. Мы должны позаботиться об их безопасности,
– писал Прокудин
Он добавил, что людей обеспечат безвозмездной дорогой и, при необходимости, жильем. Он подчеркнул, что дома можно отстроить, а жизнь бесценна. Кроме того, бессонные ночи негативно влияют на здоровье детей.