Российская армия пытается вернуться на позиции, которые занимала до подрыва Каховской ГЭС

Российские оккупанты пытаются вернуться на позиции, которые они занимали до подрыва дамбы Каховской ГЭС. Однако этот процесс усложняется необходимостью разминирования территорий.

Россияне заминировали их сами же раньше. Об этом в эфире национального телемарафона рассказала руководительница объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, сообщает 24 Канал.

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Оккупанты хотят вернуться на старые позиции

Гуменюк отметила, что сейчас, когда после подрыва оккупантами Каховской ГЭС вода возвращается фактически в русло и даже отступает глубже в его пределах, захватчики пытаются возвращаться на свои позиции.

Для них это затруднено из-за того, что карта минных полей их изменилась существенно, большая вода разбрасывала их же минные заграждения, которые они намостили вдоль левого берега, и им приходится разминировать территорию, прежде чем возвращаться. К тому же их работа осложняется распространением кишечных инфекций,

– отметила руководитель пресс-центра.

По ее словам, россиянам на левом берегу сейчас сложно, ведь у них очень большие перебои с питьевой водой, а логистика – опасна.

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