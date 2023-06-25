Российская армия пытается вернуться на позиции, которые занимала до подрыва Каховской ГЭС
Российские оккупанты пытаются вернуться на позиции, которые они занимали до подрыва дамбы Каховской ГЭС. Однако этот процесс усложняется необходимостью разминирования территорий.
Россияне заминировали их сами же раньше. Об этом в эфире национального телемарафона рассказала руководительница объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, сообщает 24 Канал.
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Оккупанты хотят вернуться на старые позиции
Гуменюк отметила, что сейчас, когда после подрыва оккупантами Каховской ГЭС вода возвращается фактически в русло и даже отступает глубже в его пределах, захватчики пытаются возвращаться на свои позиции.
Для них это затруднено из-за того, что карта минных полей их изменилась существенно, большая вода разбрасывала их же минные заграждения, которые они намостили вдоль левого берега, и им приходится разминировать территорию, прежде чем возвращаться. К тому же их работа осложняется распространением кишечных инфекций,
– отметила руководитель пресс-центра.
По ее словам, россиянам на левом берегу сейчас сложно, ведь у них очень большие перебои с питьевой водой, а логистика – опасна.
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После взрыва Каховской ГЭС ЗАЭС оказалась в опасности: что известно
- Президент Владимир Зеленский склоняется к мнению, что Россия готова подорвать ЗАЭС. Ведь это может стать инструментом влияния на западное сообщество. По мнению Кремля, из-за этого Запад будет давить на Украину.
- Накануне оккупанты закрыли доступ к информации об уровне радиации на Запорожской АЭС, что является нарушением требований ядерной и радиационной безопасности. Теперь Украина может узнавать уровень радиации только через МАГАТЭ.
- К слову, МАГАТЭ до сих пор не приняло резолюцию о демилитаризации и деоккупации территории Запорожской АЭС. На территории станции находятся российские военные, которые не гнушаются размещать оружие даже в реакторных отделениях.
- Кроме того, представители ЗАЭС не имеют свободного доступа ко всей территории станции, что вызывает еще больше вопросов об их работе там.