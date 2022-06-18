Российская армия воюет без трусов: в сети появился интересный документ

18 июня 2022 , 23:40

Источник:

телеграм-канал "Братчук"

Руководство государства-агрессора в очередной раз доказывает, что его не волнует обеспечение и судьба собственных солдат. Так называемую "вторую армию мира" отправляют воевать без самого необходимого.

Да, среди самых неожиданных вещей, которых не хватает оккупантам, – обычные мужские трусы. Об этом свидетельствует интересный документ, обнародованный в сети.

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Что просят предоставить армии

Согласно документу полковник Короткевич обратился с просьбой поддержать военнослужащих объединений и воинских частей 41 армии предметами первой необходимости. Он убежден, что это – посильная помощь для мэра Новосибирска Анатолия Локтя. По словам полковника, россияне, которые сейчас выполняют "специальную операцию на Украине, в Донецкой и Луганской областях", больше всего нуждаются в:

  • носков;
  • майок;
  • трусов;
  • влажных салфеток;
  • туалетной бумаги;
  • носовых платков;
  • туалетного мыла;
  • шампуней;
  • стерильных бинтов;
  • мазей "Левомиколь";
  • кремов "Бороплюс";
  • средств от комаров;
  • растворимого кофе;
  • черный и зеленый чай;
  • печенье;
  • вафель;
  • конфет;
  • сигарет;
  • спичек.

Список необходимого обеспечения / Фото из телеграмм-канала "Братчук"

Неудивительно, что российские военные радуются украденному из украинских домов белью. Как видим, для кафиров трусы – это роскошь, а порадовать себя и своих женщин "обновками" является незаурядным достижением. К сожалению, единственное, чего российской армии действительно удалось достичь в Украине – закрепить за собой статус мародеров, убийц и насильников.

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Автор: Катерина Сердюк