Российская армия воюет без трусов: в сети появился интересный документ
Источник:телеграм-канал "Братчук"
Руководство государства-агрессора в очередной раз доказывает, что его не волнует обеспечение и судьба собственных солдат. Так называемую "вторую армию мира" отправляют воевать без самого необходимого.
Да, среди самых неожиданных вещей, которых не хватает оккупантам, – обычные мужские трусы. Об этом свидетельствует интересный документ, обнародованный в сети.
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Что просят предоставить армии
Согласно документу полковник Короткевич обратился с просьбой поддержать военнослужащих объединений и воинских частей 41 армии предметами первой необходимости. Он убежден, что это – посильная помощь для мэра Новосибирска Анатолия Локтя. По словам полковника, россияне, которые сейчас выполняют "специальную операцию на Украине, в Донецкой и Луганской областях", больше всего нуждаются в:
- носков;
- майок;
- трусов;
- влажных салфеток;
- туалетной бумаги;
- носовых платков;
- туалетного мыла;
- шампуней;
- стерильных бинтов;
- мазей "Левомиколь";
- кремов "Бороплюс";
- средств от комаров;
- растворимого кофе;
- черный и зеленый чай;
- печенье;
- вафель;
- конфет;
- сигарет;
- спичек.
Список необходимого обеспечения / Фото из телеграмм-канала "Братчук"
Неудивительно, что российские военные радуются украденному из украинских домов белью. Как видим, для кафиров трусы – это роскошь, а порадовать себя и своих женщин "обновками" является незаурядным достижением. К сожалению, единственное, чего российской армии действительно удалось достичь в Украине – закрепить за собой статус мародеров, убийц и насильников.
Как отметилась "вторая армия мира": коротко
- Россияне не могут похвастаться хорошим обеспечением своих солдат. "Вторая армия мира" постоянно жалуется на плохую экипировку и даже проблемы с питанием.
- На Запорожье кафиры продолжают обворовывать украинские города и села. Да, они пытались выменять украденную у фермеров солярку на курицу у крестьян.
- Кажется, что безнравственности и жалости мародеров должен быть предел. Однако россияне еще раз доказывают, что могут больше. Да, они вывозят из Украины не только унитазы, спортивные костюмы и стиральные машины. Они пытаются привезти домой интернет.
- Непутевые российские воины не гнушаются носить сапоги, предназначенные для украинских военных. Вероятно, их они тоже украли из складов.
- Кажется, у кафиров закончились сухпайки 2015 года. Они не нашли ничего лучшего, чем выпрашивать продовольствие у 8-летних детей.
- В Киевской области украинские правоохранители нашли телефон, который выпустили в 1957 году. Им пользовались русские солдаты. Наверное, инновации так и не дошли.
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