"Все плохо": на шоу Соловьева бесятся из-за правды о российской армии
Украинские военные показали свою силу в борьбе с оккупантами и доказали на четких примерах, что российская армия должна забыть о своем пропагандистском тезисе о "второй в мире".
Успехи украинских защитников и несуразность российских оккупантов видят и аналитики, и западные издания. Они в своих материалах пишут о несостоятельности армии России, что очень злит их пропагандистов, информирует 24 Канал.
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Правда, которая колет глаза
За более чем полтора года полномасштабной войны Россия не достигла своих целей. Сейчас украинские защитники продолжают вести свое контрнаступление, ликвидируя захватчиков и уничтожая их технику.
Следовательно, издание The Economist отметило, что российская армия ослабевает. И может не выдержать войну на истощение. Пропагандисты же не понимают откуда такие выводы.
Западные издания разносят российскую пропаганду: смотреть видео
"Почему они решили, что наши вооруженные силы слабы", – спросил Владимир Соловьев у своих так называемых гостей эфира. Один из них неожиданно ответил.
"Меня удивляет с каким упорством они пишут, что вооруженные силы России показали свою несостоятельность, не смогли достичь поставленных целей тогда, когда это было возможно сделать в первый месяц войны. То ли просчеты командования, то ли сил не хватило – ничего добиться не смогли. Позорно ушли из Киева, Харькова, правого берега Днепра", – сказал один из присутствующих.
Просчеты командования, уход из трех областей – фактически пропагандисты сами ответили на вопрос, почему аналитики считают их армию слабой. И, кстати, уже сами называют войну не так называемой "СВО".
Ситуация на фронте: последние новости
- Российские войска продолжают нести колоссальные потери. За минувшие сутки ликвидировано 510 оккупантов. А с начала полномасштабного вторжения эта цифра составляет примерно 279 080 человек.
- Силы обороны нанесли 13 авиаударов по районам скопления живой силы врага, оружия и техники. Результативную работу продемонстрировали подразделения ракетных войск, которым удалось поразить ЗРК, пункт управления, боеприпасы и 16 артиллерийских средств оккупантов.
- В общем, за неделю армия дронов поразила рекордное количество вражеской артиллерии. Речь идет о 220 единицах техники.
- Оккупанты пытаются вернуть утраченные позиции, но украинские защитники дают им отпор. Это касается как Восточного, так и Южного направлений. Все детали – в обзоре.