Сбой пропаганды: россияне сцепились в эфире из-за украинского Донецка – эпичное видео
Российские пропагандисты говорят уже не только об "украинских нацистах", но и обвиняют друг друга в "пособничестве врагу". В одной из российских студий сумасшедшие россияне чуть не подрались из-за временно оккупированного Россией украинского Донецка.
Кажется, кремлевские пропагандисты дерутся, потому что уже и сами запутались в своей лжи и не имеют общего мнения. Об этом сообщает 24 Канал.
Читайте также Призывает "топить и сжигать" детей Украины: пропагандист Красовский снова влип в скандал
Российская пропаганда "поломалась"
Наша песня хороша, начинай сначала – российский пропагандист продолжал говорить, что Украина якобы "8 лет бомбила российский Донецк", а также не забыл сказать, что жители запада Украины, по его мнению, этому "очень радовались".
Другой россиянин обратился к нему, что Донецк – это Украина, а летящие на наши города российские бомбы – это катастрофическая ошибка. Его в итоге назвали "пособником украинской пропаганды".
Как бы ни ругались и не путались в своих утверждениях ярые кремлевские пропагандисты, истина только одна: Донецк был, есть и будет частью Украины. ВСУ обязательно вернут все украинские территории и уничтожат оккупантов.
Пропагандисты сцепились из-за Донецка: смотрите видео
Последние "шедевры" российской пропаганды
- Российский пропагандист Антон Красовский цинично заявил, что не изменил мнения о необходимости "топить и сжигать украинских детей". Ранее он уже извинялся за эти слова.
- Кремлевские пропагандисты устроили истерику из-за потенциальной ядерной войны. Российская пропагандистка Ольга Скабеева предположила, что ядерная война может начаться. Другой гость студии выразил искренние надежды, что такого не произойдет. Он скулил, что "не хочет умирать".
- На российском пропагандистском шоу неожиданно раскритиковали действия Владимира Путина. Прихвостень российского диктатора Владимир Соловьев прошелся по целям так называемой "специальной военной операции".