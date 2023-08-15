Россия атаковала шведский завод SKF в Луцке: ракета убила 3 работника предприятия

Российские военные с утра 15 августа атаковали предприятие в Луцке. Под огнем россиян оказался шведский завод SKF.

В компании подтвердили информацию, что во время атаки российская ракета попала в Луцке в завод SKF, являющийся крупнейшим в мире производителем промышленных подшипников.

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Жертвами атаки россиян стали работники завода SKF

"Ночью была атака на город Луцк в Украине, и в результате этого нападения пострадал наш завод", – заявил спикер SKF Карл Бьернстам.

Он также подтвердил, что в результате российского удара погибли три работника завода. Кроме того, местные власти информировали, что из-за обстрела крылатыми ракетами ранены еще три человека. Ранены тоже работники завода.

Известно, что из-под завалов удалось спасти одного человека. Ранее сообщалось, что мужчину, которого спасли из-под завалов, – госпитализировали.

Подробности ракетного террора 15 августа

Как отмечает агентство Reuters, SKF имеет 108 производств и 44 тысяч сотрудников в мире. В Украине на компанию работает более тысячи человек, большинство – в Луцке. На этот завод приходится около 0,5 процента от общего объема производства компании в 2022 году,