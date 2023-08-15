Россия атаковала шведский завод SKF в Луцке: ракета убила 3 работника предприятия
Источник:Deutsche Welle
Российские военные с утра 15 августа атаковали предприятие в Луцке. Под огнем россиян оказался шведский завод SKF.
В компании подтвердили информацию, что во время атаки российская ракета попала в Луцке в завод SKF, являющийся крупнейшим в мире производителем промышленных подшипников.
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Жертвами атаки россиян стали работники завода SKF
"Ночью была атака на город Луцк в Украине, и в результате этого нападения пострадал наш завод", – заявил спикер SKF Карл Бьернстам.
Он также подтвердил, что в результате российского удара погибли три работника завода. Кроме того, местные власти информировали, что из-за обстрела крылатыми ракетами ранены еще три человека. Ранены тоже работники завода.
Известно, что из-под завалов удалось спасти одного человека. Ранее сообщалось, что мужчину, которого спасли из-под завалов, – госпитализировали.Как отмечает агентство Reuters, SKF имеет 108 производств и 44 тысяч сотрудников в мире. В Украине на компанию работает более тысячи человек, большинство – в Луцке. На этот завод приходится около 0,5 процента от общего объема производства компании в 2022 году,
Подробности ракетного террора 15 августа
- Оккупанты 15 августа нанесли массированный удар по Украине. Российские военные атаковали 8 регионов Украины.
- Россияне выпустили по украинским городам 28 крылатых ракет воздушного и морского базирования. Силы ПВО обезвредили 16 из 24 крылатых ракет Х-101, Х-555 и "Калибр".
- В то же время, защитникам неба не удалось обезвредить 4 крылатые ракеты Х-22, поскольку для этого нужны соответствующие средства.
- По данным МВД, по состоянию на 15:00 в результате атаки оккупантов три человека погибли, еще 27 – травмированы. Больше всего пострадавших во Львове. По данным местных властей, во Львовской области 19 раненых.
- Из-за ракетного террора было повреждено 22 объекта гражданской инфраструктуры.