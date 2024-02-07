Угроза, что "следующая – Польша": в ОПУ отреагировали на российскую ракету у границы НАТО

Во время массированной атаки на Украину Россия уже не впервые создает провокации на границе с Польшей. Не исключением стал и обстрел 7 февраля, когда российская ракета была в 20 километрах от польской границы.

Страна-агрессор уже не только словом, но и делом угрожает странам НАТО. Таким образом хотят доказать свое могущество и продвинуть тезисы о "неизбежной войне". Подробнее об этом в интервью 24 Каналу рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

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Типичный нарратив России

Одна из ракет, которой Россия сегодня атаковала Украину, приблизилась к границам с Польшей. Полякам пришлось поднять авиацию на перехват воздушной цели, которая была в 20 километрах от границы.

Это не стратегический замысел, это как раз таки является классической российской бравадой. Мол, мы можем это сделать, мы можем долетать до границы НАТО, а потом возвращать и убивать гражданское население, а вы будете напуганы, потому что практически до вас долетело, и ничего не будете делать, потому что ракета убьет граждан Украины,

– отметил Михаил Подоляк.

Россияне к тому же снова вернулись к своей кровавой риторике, которую транслирует в частности заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев. Он снова угрожает НАТО и Европе крылатыми ракетами "со специальными боеголовками", вероятно, имея в виду ядерные.

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"Россия ведет себя максимально нагло. Они начинают оскорблять всех, провоцировать. Эти ракеты, которые летят в сторону Польши, сопровождаются угрозами – "следующая Варшава". Россияне поддерживают нарративы, что война будет обязательно, и они сразу захватят Балтийское море. Ведут себя так, как и присуще России", – подчеркнул Подоляк.

Поэтому, учитывая все эти действия страны-агрессора, Европе, по мнению советника главы ОПУ, необходимо понять, что с Россией может воевать только Украина. Однако для этого нужны большие объемы оружия. Важным при этом является дебюрократизация ЕС, ведь все решения необходимо принимать оперативно.

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