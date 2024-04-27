Туск заявил, что российская ракета упала в 15 километрах от польской границы
Источник:Дональд Туск
Россия ночью против 27 апреля снова наносила удары по украинской территории. Однако с ракет еще раз упала вблизи границы с Польшей.
Ночью против 27 апреля враг снова массированно атаковал Украина. Одна из российских ракет упала в 15 километрах от польской границы.
Смотрите также Россияне заблокированы в Очеретино и под огневым контролем Украины
Ракеты летели на Львовщину
Премьер Польши Дональд Туск заявил, что ночью на Львовскую область "упали десятки бомб и ракет".
Одна из них– в 15 километрах от нашей границы,
– отметил он.
Затем он подверг критике своего предшественника Матеуша Моравецкого. По словам Туска, В настоящее время Моравецкий вырабатывает общую антиевропейскую стратегию с пропутинскими ультраправыми политиками в Будапеште.
Глупость? Измена? И то, и то?
– риторически спросил премьер Польши.
Ракеты уже нарушали воздушное пространство Польши
- Во время массированной российской атаки Украины, которую Россия совершила ночью 24 марта, одна из ракет залетела на территорию Польши. Польская сторона объяснила, почему не сбили вражескую ракету, которая нарушила ее воздушное пространство.
- Спикер Оперативного командования Яцек Горышевский на утренней пресс-конференции рассказал подробности нарушения воздушного пространства Польши российской ракетой, произошедшее во время массированной атаки Украины.
- По его словам, ракета находилась под наблюдением. Воздушные силы Польши знали ее траекторию, поэтому понимали, что она уйдет из их воздушного пространства.