Российская ракета в стране НАТО: в Польше назвали, каким будет ответ на провокации

Ракета оккупантов нарушила воздушное пространство Польши 24 марта, пробыв там 39 секунд. Польские власти подверглись критике из-за того, что их ответ был очень вялым. Поэтому теперь страна решила прибегнуть к более действенным шагам.

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис уверен, что российские ракеты надо сбивать. Другие действия агрессор воспримет как поощрение.

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Как Польша ответит на российские провокации

Страна создаст вертолетную базу Сухопутных войск в Свиднике – неподалеку от аэропорта Люблина. Именно в Люблинском воеводстве в Польшу залетела ракета.

Это инвестиция в люблинский аэропорт. Появление здесь постоянной вертолетной базы станет огромным усилением функционирования вооруженных сил. Восточная Польша – это та часть страны, которая сегодня заслуживает всеобщей поддержки. Здесь должно быть постоянное присутствие союзных войск, но наша армия также должна инвестировать в эти территории. Сегодня мы укрепляем этот безопасностный и оборонный потенциал,

– сказал вице-премьер-министр Владислав Косиняк-Камыш.

Глава минобороны привел детали: база будет расположена на площади в сто гектаров. Соглашение об этом заключило министерство национальной обороны и местное самоуправление.

"Ощущение защищенности и настоящей безопасности – это наш вызов. Делаем все, чтобы каждый наш соотечественник чувствовал себя в безопасности", – отметил он.

Где расположен Свидник в Польше: показываем на карте

От этого населенного пункта до границы Украины менее ста километров по прямой.

Как далеко Свидник от Украины / Скриншот 24 Канала

Косиняк-Камыш добавил: в субботу 23 марта обещал усиливать и строить новые подразделения на востоке Польши. Мол, вот и результат.

Момент подписания соглашения он назвал символическим и стратегическим. Впрочем, стоит сказать, что это пока декларация о намерениях, ведь базу только собираются создать.

Как планируют использовать базу в Свиднике:

там будут постоянно дислоцироваться вертолеты Сухопутных войск (кстати, их модернизируют);

возможно, там будут учиться военные летчики;

можно будет "совместить охранную функцию, туристическую и экономическую".

Почему российская ракета залетела в Польшу

Это произошло утром 24 марта во время массированной атаки, когда Россия била по разным городам Украины, в том числе и по западным регионам.

Польша подняла самолеты, что делает уже не впервые во время массированных атак. Но ракеты еще не залетали в ее воздушное пространство.

Поляки объяснили: могли бы сбить ракету, но не стали этого делать. Мол, они знали, что скоро агрессор заберет свою ракету из пространства страны НАТО.