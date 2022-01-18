Российская разведка неожиданно вступилась за Петра Порошенко

18 января 2022 , 12:10
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Источник:

ТАСС

Директор внешней разведки России вступился за Петра Порошенко. Он упрекнул украинские власти за преследование пятого президента.

Порошенко вернулся в Украину 17 января. После чего отправился в суд, где рассматривали "угольное дело", в котором он фигурирует.

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Разведка России о деле Порошенко

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин решил прокомментировать дело против пятого президента Украины.

Личность Порошенко всем нам хорошо известна, и эта грязная внутренняя кампания внутри Украины, конечно, не поднимает репутацию нынешнего киевского режима,
– заявил Нарышкин.

Он также отметил, что никаких дополнительных комментариев давать не хочет.

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Дело Порошенко: коротко

  • Государственное бюро расследований 20 декабря 2021 года сообщило о подозрении в государственной измене. Политик является фигурантом так называемого "угольного дела".
  • Следствие считает, что Порошенко в 2014 – 2015 годах использовал свои полномочия главы государства, чтобы незаконно прекратить поставки угля из ЮАР. Зато подписал по требованию России договор на поставку угля в Украину с оккупированных территорий Донбасса, которыми руководят российские боевики. Другим фигурантом этого дела является пророссийский нардеп Виктор Медведчук.
  • Детективы ГБР 17 декабря пытались вручить пятому президенту повестку. Однако он сбежал от следователей, просто сев в авто. Впоследствии нардеп улетел за границу, в "поездку, которую давно планировал". В то же время ГБР утверждает, что Порошенко приобрел билеты на самолет после того, как ему пытались вручить повестку.

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Автор: Наталія Пристанська