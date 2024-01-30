Мы догоняем врага: как эффективно ослабить россиян в применении РЭБ
Ныне очевидно, что использование средств радиоэлектронной борьбы выходит на первый план. Так удается сажать дроны и при этом не использовать боеприпасы.
Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович, отметив, что это очень важно. Он добавил, что в последнее время распространяют фотографии с "Шахедами", которые лежат в поле.
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"Они лежат в поле без видимых признаков того, что их сбили с помощью зенитной артиллерии или ракет. Очевидно, сейчас на первый план выходит использование средств электронной борьбы", – сказал Попович.
Как можно уменьшить потенциал россиян
Чтобы уменьшить потенциал врага в РЭБ, надо уничтожать установки, которые работают на фронте. Это происходит время от времени.
Следует уничтожать производство этих установок. В открытых источниках есть информация – около 30 различных средств РЭБ России. Нет информации, сколько у них есть. Они стараются эту историю совершенствовать. Они традиционно были сильными в этом вопросе, но сейчас мы догоняем,
– отметил военный обозреватель.
Попович добавил, что в Украине была очень хорошая школа радиоэлектронной борьбы. Поэтому, в связи с развитием дронов, РЭБ выходит практически на первые места.
Потери врага
- С начала полномасштабной войны украинские защитники ликвидировали более 383 тысяч россиян. В течение 29 января ВСУ уничтожили еще 960 оккупантов. А также – 10 танков, 29 ББМ и 31 артсистему.
- Уменьшилось у врага на 3 средства ПВО и 35 БПЛА оперативно-тактического уровня. Также украинские бойцы уничтожили 42 единицы автомобильной техники и автоцистерн, 5 единиц спецтехники.
- Более того, наши военные "приземлили" еще один российский истребитель. Су-34 сбили в Луганской области.
- Горят на фронте и российские полевые склады. Операторы дронов отработали по складу мин врага.