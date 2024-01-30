Мы догоняем врага: как эффективно ослабить россиян в применении РЭБ

Ныне очевидно, что использование средств радиоэлектронной борьбы выходит на первый план. Так удается сажать дроны и при этом не использовать боеприпасы.

Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович, отметив, что это очень важно. Он добавил, что в последнее время распространяют фотографии с "Шахедами", которые лежат в поле.

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"Они лежат в поле без видимых признаков того, что их сбили с помощью зенитной артиллерии или ракет. Очевидно, сейчас на первый план выходит использование средств электронной борьбы", – сказал Попович.

Как можно уменьшить потенциал россиян

Чтобы уменьшить потенциал врага в РЭБ, надо уничтожать установки, которые работают на фронте. Это происходит время от времени.

Следует уничтожать производство этих установок. В открытых источниках есть информация – около 30 различных средств РЭБ России. Нет информации, сколько у них есть. Они стараются эту историю совершенствовать. Они традиционно были сильными в этом вопросе, но сейчас мы догоняем,

– отметил военный обозреватель.

Попович добавил, что в Украине была очень хорошая школа радиоэлектронной борьбы. Поэтому, в связи с развитием дронов, РЭБ выходит практически на первые места.

Потери врага