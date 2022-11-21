Более 400 единиц, – Андрющенко рассказал об активном движении российской техники через Мариуполь

В оккупированном Мариуполе существенно оживилось движение российской техники. Российские захватчики перегоняют большие колонны на новое направление фронта.

Об этом 24 каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, в понедельник, 21 ноября, в городе заметили движение вражеской колонны.

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Через Мариуполь проехала большая колонна российской техники

Оккупанты начали перебрасывать ту военную технику, которая хранилась на территории Мариупольского района, в частности в Мангуше, а также в Никольском районе.

Колонна двигалась в направлении Розовки в Запорожской области. Это была очень большая колонна – более 400 единиц техники,

– отметил Андрющенко.

Он добавил, что оккупанты даже отключили мобильную связь вдоль всей дороги, по которой двигалась колонна, чтобы люди не могли сообщить о передвижении вражеской техники.

Оккупанты перебрасывают технику из России в направлении Запорожья

Как рассказал советник городского головы Мариуполя, активное движение российской техники через Мариуполь началось с субботы, 19 ноября. Причем российские колонны едут в необычном направлении.

Если раньше все это двигалось из Херсона в сторону Донецка, то с субботы мы видим, что техника заезжает из России. В воскресенье колонны заезжали с российской стороны и двигались в сторону Запорожской области – на участок фронта в направлении Розовки, Пологов, Гуляйполя,

– сообщил Андрющенко.

Он добавил, что из России вместе с техникой прибывает также живая сила врага.

"Что-то действительно происходит. Думаю, в ближайшие дни мы это увидим", – заметил Андрющенко.

Петр Андрющенко рассказал о перемещении российской техники: смотрите видео

Что происходит на фронте: коротко