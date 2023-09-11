В оккупантов нехватка техники: как они используют танки на Бахмутском направлении

11 сентября 2023, 20:14
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В оккупантов нехватка тяжелого вооружения – особенно танков и артиллерии. Так на Бахмутском направлении захватчики используют танки не для танковых дуэлей, а как артиллерию.

Об этом 24 Каналу рассказал начальник пресс-службы 26-й отдельной артиллерийской бригады Олег Калашников, отметив, что на этом направлении воюет 80-й и 68-й российский танковый полк.

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Там россияне используют танки в качестве артиллерии, которая работает на незначительное расстояние – 5 – 8 километров. В общей сложности оккупанты могут бить на 12 километров. Враг бросает все вооружение, чтобы сдержать продвижение ВСУ.

У него просто уже не хватает технического резерва как в тяжелом вооружении, так и непосредственно в легкобронированной технике,
– подчеркнул Калашников.

Поэтому оккупанты "соскребают" вооружение отовсюду и пытаются направить его на фронт. Это касается не только Бахмутского направления.

У россиян нехватка тяжелой техники: смотрите видео

Какие у врага ресурсы артиллерии

В начале 2023 года на Бахмутском направлении враг имел преимущество в артиллерии. Так на один артиллерийский ствол ВСУ было 5 – 6 артиллерийских установок россиян. А на некоторых участках – до 8.

В настоящее время силы становятся паритетными. Постепенно преимущество в артиллерийском вооружении получает украинская армия.

Ежемесячно с мая по август оккупанты в среднем теряли 640 – 650 единиц ствольной артиллерии. Россияне не успевают компенсировать эти потери, ведь ежемесячно они могут поставлять 200 – 300 единиц. Это те артиллерийские установки, которые враг снимает с хранения, восстанавливает и направляет на фронт.

Силы обороны очень качественно отрабатывают. Причем это не только контрбатарейная борьба. Это усилия БПЛА и наших спецназовцев, которые их уничтожают,
– сказал начальник пресс-службы 26 отдельной артиллерийской бригады.

Благодаря такому комплексному подходу оккупанты не могут плотно работать по позициям ВСУ. К тому же, когда украинские армейцы работают более точечно по целям, захватчики просто выжигают определенные участки артиллерийским огнем.

Потери врага

  • Россияне каждый день теряют живую силу и технику на войне против Украины. Так за минувшие сутки, 10 сентября, "билеты на концерт Кобзона" получили 580 оккупантов.
  • Также украинские защитники уничтожили 6 танков, 12 боевых бронированных машин и 28 артиллерийских систем захватчиков.
  • Меньше у россиян стало на 3 средства ПВО и 35 БПЛА оперативно-тактического уровня. Потерял также враг 32 единицы автомобильной техники и цистерн, а еще – 5 единиц спецтехники.
  • Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал, как украинские военные отработали на Бахмутском направлении. Наши защитники уничтожили несколько танков и минометов россиян. А также – с десяток вражеских солдат.

Автор: Аліна Бурцева