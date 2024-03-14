Полный демонтаж кремлевского режима, – РДК озвучил целые операции в России

Уже в третий раз российские добровольцы проводят операцию на территории России, пытаясь освободить свою страну от диктатуры. Бойцы говорят, что военные и политические цели неизменны.

Начальник штаба РДК Александр с позывным "Фортуна" очертил 24 каналу намерения их рейда. К слову, в легионе "Свобода России" не исключают, что будут освобождать Россию по кусочкам.

Не пропустите Россия опасается новых рейдов добровольцев до выборов президента, – ISW

Цели неизменны

Каждая следующая операция российских добровольцев все масштабнее, как и количество людей, уровень подготовки и размер фронта. Глобально цели не меняются как политические, так и военные.

Если говорить о политических, то цель №1 – полный демонтаж действующего кремлевского режима, различные мероприятия, которые с этим связаны. Военные такие же – ослабление границы, перетаскивание войск с Восточного фронта на усиление контроля границ,

– подчеркнул начальник штаба РДК.

О потерях армии России

В РДК сказали, что потери российской армии есть и в живой силе, и в технике. Однако, пока рано говорить о цифрах, ведь бои до сих пор продолжаются в Курской и Белгородской областях.

"Мы будем дальше наращивать потенциал. Мы будем дальше масштабировать подобные операции. Мы только "растем" в этом плане", – отметил боец с позывным "Фортуна".

В РДК сделали несколько заявлений: последние

Российские добровольцы призвали жителей Курской и Белгородской областей, проживающих вблизи военных объектов, эвакуироваться. Бойцы предупредили, что вынужденно откроют огонь ответный огонь по военным объектам в приграничных регионах.

Владимир Путин сказал, что российские бойцы хотят сорвать так называемые "выборы президента России", которые должны стартовать уже 15 марта. То, что диктатор это признал, уже говорит о частичном успехе операции добровольцев. Результат кампании давно известен, но рейд в Курской и Белгородской областях еще раз подчеркнет не легитимность выборов в этих регионах.

Глава Кремля может закончить разными сценариями. Справедливым бы финалом для Путина была реализация ордера МУС и суд за все его преступления. Но даже это не самый страшный вариант. Для российского президента, как для персоналии, ужасным будет лишение всех его преференций и заслуг.

По состоянию на 13 марта, по данным росСМИ, четверо военнослужащих регулярной армии России погибли, около 9 были ранены.