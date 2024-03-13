Чтобы окончательно "демонтировать режим Кремля": РДК в очередной раз пересек госграницу России
Источник:Русский добровольческий корпус
Русский добровольческий корпус вечером 12 марта совершил очередной рейд в Россию. Добровольцы-россияне в очередной раз смогли пересечь государственную границу в страну-агрессора.
До этого Русский добровольческий корпус вместе с легионом “Свобода России” и Сибирским батальоном начали операцию в Белгородской и Курской областях России. Там продолжались бои с путинской армией.
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РДК снова совершил рейд в Россию
Командир Русского добровольческого корпуса Денис Никитин поздно вечером 12 марта выложил видео, в котором заявил, что в 23.00 по московскому времени РДК снова пересек государственную границу Российской Федерации. В связи с этим россиянин обратился к своим согражданам.
Главная задача РДК есть и будет – это демонтаж кремлевского режима и мы каждый раз будем осуществлять наши рейды вглубь территории России, привлекая все больше сторонников,
– подчеркнул он.
РДК совершил очередное пересечение границы России: смотрите видео
Никитин также отметил, что стремится рассказать гражданам России о нелегитимности диктатора Владимира Путина и его намерениях править еще долго – "возможно, до самой смерти".
Командир РДК отметил, что особенно важно делать подобные рейды в Россию накануне выборов президента страны, которые в корпусе называют фарсом. Никитин также призвал россиян присоединяться к борьбе и следить за новостями корпуса.
Российские добровольцы совершили рейды в страну-агрессора
- Группа российских добровольцев 12 марта смогла 12 марта проникнуть внутрь России через границу. Эти россияне объявили о намерениях "участвовать в выборах", чтобы освободить российский народ от "кремлевской диктатуры".
- Бойцы легиона "Свобода России", "РДК" и "Сибирского батальона" сообщили, что зашли на приграничную территорию России, а именно в Белгородскую и Курскую области. Там между российскими добровольцами и путинской армией развернулись бои.
- В сети также появлялись сообщения о возможном "возвращении" российскими добровольцами под свой контроль населенного пункта Теткино в Курской области. Однако доброволец легиона "Свобода России" Алексей Барановский отметил, что сейчас там продолжаются бои.
- Кроме того, в легионе "Свобода России" пообещали для путинской армии в Курской области "неспокойную ночь". Несмотря на это, под вечер 12 марта бои в регионе немного стихли.