Играют "бицухой", – Ступак рассказал, почему Россия постоянно возвращается к ядерным угрозам

Владимир Путин заявил, что Россия разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси. Однако это не означает, что Александр Лукашенко получит "красную кнопку".

Об этом в комментарии 24 Каналу заявил бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Он убежден, что белорусам вообще не позволят пользоваться этим оружием.

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"Допуска у них не будет. Будут только охранять и все. Это будет только российское оружие. И россияне понимают риски", – сказал он.

По его мнению, россияне просчитывали, мол, если они допустят белорусских военных к ядерному оружию, то будет ли у них потом возможность его забрать.

"Не скажут ли белорусские войска и Лукашенко: "Нет-нет-нет, теперь у нас есть ядерное оружие и мы его никому не отдадим", – рассказал Ступак.

Бывший сотрудник СБУ уверен, что страна-агрессор это все спрогнозировала.

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Почему в России стартовали учения

Почему они играют "бицухой"? Поскольку в Кремле, есть такое мнение, что Западный мир просто не понимает, что их ждет. Да, они угрожали, они мультяшки рисовали – "гиперзвуковые ракеты обходят, всех бомбят",

– заметил он.

Он предполагает, что россияне собрались и начали решать вопросы, мол, почему не сработала угроза.

"И пришли к выводу, что никто же не видел, как оно работает. "Все же слышали, а нужно один раз показать, чем 10 раз рассказать", – заявил он.

Эксперт Украинского института будущего предполагает, что, вероятно, из-за этого в стране-агрессоре и стартовали учения войск стратегического назначения с комплексами "Ярс".

"Но сейчас они испытывают больше ракетоносителя этого ядерного оружия – это ракеты. Если будет испытание ядерного взрыва, то это будет совсем другая история. Но пока россияне до нее не дошли", – подчеркнул он.

Впрочем, по его словам, непонятно, действительно ли в России есть это ядерное оружие, как она о нем заявляет.

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