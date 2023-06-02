Чувствуют себя в опасности: российские олигархи задумались о приобретении личного ПВО

Атака дронами по Москве и в частности по району Рублевка, где живут самые богатые россияне, вызвала настоящую панику среди российской элиты.

Российский оппозиционный журналист Майкл Наки рассказал 24 Каналу, что представители – российской элиты – люди нервные, богатые и коррумпированные. Поэтому после того, как их поместья оказались под угрозой ударами дронов, они наверняка начнут действовать.

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Совершенно нетрудно представить, что российские олигархи пойдут покупать отдельные расчеты ПВО, вместе со специалистами, которые за них отвечают и ими руководят. Они могут их установить у себя на даче или же сброситься и разместить в элитном поселке.

Они же видят перед собой пример Владимира Путина, который у всех своих резиденций установил ПВО. Поэтому они могут рассуждать, а чем мы хуже? И чувствуют себя в опасности,

– подчеркнул оппозиционный журналист.

Тем более что они не могут уехать за границу и вынуждены находиться в России.

Дают максимальный психологический эффект

В то же время он заметил, что прорыв РДК и легиона "Свобода России" в Белгородской области и атака беспилотниками Москвы – низкозатратные операции. Более того, это почти не подставляет человеческие жизни со стороны украинцев. Но при этом эти акции дают максимальный психологический эффект.

Очевидно, что таких операций будет больше,

– предположил Наки.

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Рядовые россияне сейчас понимают, что целями подобных операций являются люди, которые, условно говоря, подписывают документы на производство ракет или отдают приказы запускать ракеты по Украине.

"А потому любая причастность к этой войне, к российской пропаганде – опасна для жизни российских граждан. Так же как опасно им сейчас приходить на выступление военкоров после убийства Владлена Татарского ", – отметил журналист.

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