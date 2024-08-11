На Путина злые все: какие процессы в российской власти могут ускорить события на Курщине

Прорыв в Курской области продемонстрировал неспособность кремлевской власти гарантировать безопасность на территории России. Поэтому элиты могут начать процесс замены Владимира Путина.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, отметив, что есть несколько групп в России и за ее пределами, которые могут ускорить процесс свержения действующего режима. Путин своими действиями настроил против себя даже ближайшее окружение.

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Ищут поддержки среди россиян

Такой силой могут быть, в частности, российские либералы. Он напомнил, что именно Эльвира Набиуллина, глава российского центробанка, и представительница либералов, дала серьезный пас западному миру, когда публично признала, что санкции против России действуют, а резервы российской экономики нивелируются.

Она констатировала ситуацию, в которой сегодня оказалась Россия в результате политики Путина,

– предположил политолог.

Также нужно дождаться, как себя проявят освобожденные из российских тюрем оппозиционеры Илья Яшин, Андрей Пивоваров и Владимир Кара-Мурза.

Сразу после обмена они делали заявления, которые возмутили украинцев. Однако очевидно, что они ищут поддержки среди россиян, которые имеют альтернативные взгляды,

– отметил он.

Нельзя исключать, что в России возьмут верх радикальные идеи вроде тех, что пропагандировал Евгений Пригожин.

"Во время мятежа в 2023 году не только один Пригожин хотел идти на Москву. Однако в момент провала "переворота" те, кто его поддерживал, решили поставить на паузу действия по сносу режима Путина. В то же время сейчас этот процесс может возобновиться, потому что уровень легитимности российского диктатора снижается", – подчеркнул Игорь Чаленко.

Это удар по стабильности элит

Также Путин настроил против себя большое количество чиновников, когда после своей инаугурации переформатировал исполнительную власть. Однако он не смог найти "золотую середину" и сохранить баланс интересов, поэтому остались те, кто недоволен его решениями.

На Путина злые все, по мнению Чаленко, это и семья Патрушевых, и действующий премьер-министр Михаил Мишустин, и экс-министр обороны Сергей Шойгу, получивший номинальную должность секретаря Совбеза.

"Российская элита увидела, кто сейчас модерирует процессы во власти, это – две дочери Путина, особенно Екатерина Тихонова. Она занимается построением и контролем всех процессов. Однако российская элита не хочет, чтобы формировалась "царская семья", в которой будут передавать по наследству власть в России. Для элит это удар по их стабильности и будущему", – отметил политолог.