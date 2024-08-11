Про це 24 Каналу розповів політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко, зазначивши, що є декілька груп у Росії та за її межами, які можуть прискорити процес повалення чинного режиму. Путін своїми діями настроїв проти себе навіть найближче оточення.

До теми Приниження для Путіна: CNN проаналізували прорив у Курську область

Шукають підтримки серед росіян

Такою силою можуть бути, зокрема, російські ліберали. Він нагадав, що саме Ельвіра Набіулліна, глава російського центробанку, та представниця лібералів, дала серйозний пас західному світу, коли публічно визнала, що санкції проти Росії діють, а резерви російської економіки нівелюються.

Вона констатувала ситуацію, в якій сьогодні опинилася Росія внаслідок політики Путіна,

– припустив політолог.

Також потрібно дочекатися, як себе проявлять звільнені з російських в'язниць опозиціонери Ілля Яшин, Андрій Пивоваров і Володимир Кара-Мурза.

Одразу після обміну вони робили заяви, які збурили українців. Проте очевидно, що вони шукають підтримки серед росіян, які мають альтернативні погляди,

– зауважив він.

Не можна виключати, що в Росії візьмуть гору радикальні ідеї на кшталт тих, що пропагував Євгеній Пригожин.

"Під час заколоту у 2023 році не тільки один Прігожин хотів йти на Москву. Однак в момент провалу "перевороту" ті, хто його підтримував, вирішили поставити на паузу дії щодо знесення режиму Путіна. Водночас зараз цей процес може відновитись, тому що рівень легітимності російського диктатора знижується", – підкреслив Ігор Чаленко.

Це удар по стабільності еліт

Також Путін налаштував проти себе велику кількість можновладців, коли після своєї інавгурації переформатував виконавчу владу. Проте він не зміг знайти "золоту середину" і зберегти баланс інтересів, тому залишились ті, хто незадоволений його рішеннями.

На Путіна злі всі, на думку Чаленко, це і сім'я Патрушевих, і чинний прем'єр-міністр Міхаіл Мішустін, і ексміністр оборони Сєргєй Шойгу, який дістав номінальну посаду секретаря Радбезу.

"Російська еліта побачила, хто зараз модерує процеси у владі, це – дві доньки Путіна, особливо Катєріна Тіхонова. Вона займається побудовою та контролем усіх процесів. Однак російська еліта не хоче, щоб формувалась "царська сім'я", в якій будуть передавати у спадок владу в Росії. Для еліт це удар по їх стабільності та майбутньому", – наголосив політолог.