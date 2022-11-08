"Запускайте одноразовых": волонтер назвала новую "стратегию" россиян на Восточном направлении
Российское военное командование бросает свои "свежие" силы из числа мобилизованных "как пушечное мясо" против ВСУ. Так они надеются прорвать линию обороны, несмотря на огромные потери.
Последние недели на фронте свидетельствуют о том, что россияне изменили свою военную стратегию. Об этом 24 каналу рассказала волонтер Наталья Воронкова.
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Волонтер отметила, что на фронте фиксируется очень много случаев, когда россияне не убирают трупы своих военных с поля боя.
Я вам могу сказать, что такое не только в районе Бахмута, но и в районе Павловки. Наши военные даже ловят в "эфирах" противника информацию, как они говорят, чтобы "запускали одноразовых". Это подразумевается, что запускают мобилизованных, которые даже без "броников" и касок,
– объяснила Воронкова.
По ее словам, российские "чмобики" просто идут с оружием в руках, а за ними следует кто-то из регулярных подразделений.
"То есть это новая стратегия, которую они сейчас используют. Такими "однократными" они пытаются атаковать наши силы, а уже после того заходят регулярные войска и начинаются обстрелы. Поэтому наши подразделения пытаются сокращать расстояние и вступать в ближний бой, чтобы не могла работать артиллерия", – добавила волонтер.
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По ее мнению, россияне своих не жалеют, поэтому разворачивают подразделения "одноразовых", после чего они 3 километра "идут к противнику по трупам своих же".
Воронкова подметила, что в зависимости от направления можно также проследить "социальный состав" российских подразделений.
Российские зеки воюют на Бахмутском направлении, они отмечены красными и белыми браслетами, поэтому ВСУ на страже и ждут этого. Зеки там есть, потому что на них потом не нужно выплачивать компенсацию. А вот возле Павловки и Угледара – это просто мобилизованные гражданские, которых бросают "на мясо", – резюмировала волонтер.
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Ситуация на фронте: что известно
- Российские войска, чувствуя свое неизбежное поражение, стремятся контролируемо отойти с территорий на северо-западе Херсонской области. Для этого они уже начали создавать условия.
- Российские захватчики несут колоссальные потери под Павловкой. Только через несколько дней – минус 300 оккупантов. Кроме того, наши воины разгромили технику врага.
- Также стало известно, что российские оккупанты начали обустраивать линию обороны вблизи Мариуполя. Они хотят превратить разрушенный город в своеобразную "крепость". Для продолжения "фортификационных работ" в городе сделали 2 завода, которые изготавливают так называемые "зубы дракона".