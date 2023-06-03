"Гражданские россине понимают, что это не надолго": что происходит на оккупированных территориях
Россияне все больше давят на людей на временно оккупированных территориях на счёт принудительной паспортизации. Оккупанты угрожают украинцам отключить их от критической инфраструктуры, если они не получат российские паспорта до 1 сентября.
Об этом 24 Каналу заявил заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский. Он отметил, что при этом, желание у людей стать гражданами страны-агрессора так и не появилось.
Смотрите также Пропагандисты ждут с камерами: россияне цинично обстреливают оккупированную Херсонщину
"Эти результаты, которые по паспортизации у них есть, это все давление, это все угрозы, это все запугивание и террор", – сказал Соболевский.
Оккупанты продолжают так называемую "интеграцию" и пытаются обязать всех украинских врачей получить российские паспорта, угрожая увольнением с работы. Скорее всего, это были просто угрозы, ведь на оккупированных территориях действительно очень не хватает медиков. При этом россияне пытаются завозить "специалистов" из России. Однако желающих ехать на Херсонщину – не очень много.
Ведь даже там прекрасно понимают, что это все очень временно и очень опасно для граждан России находиться на Херсонщине,
– отметил заместитель председателя Херсонского областного совета.
Потому что довольно скоро ВСУ деоккупируют все украинские территории.
Как россияне заставляют получать украинцев российские паспорта: смотрите видео
С российским паспортом рисков больше
Юрий Соболевский отметил, если человек будет вынужден получать российский паспорт под давлением и будет делать что угодно, чтобы сохранить свою жизнь и жизнь своих близких – за это не будет уголовной ответственности.
"Для нас самая главная ценность – жизнь и здоровье человека. Но я считаю, что этот паспорт значительно больше рисков несет для человека, когда он у него есть, чем когда он отказывается от него", – сказал заместитель председателя Херсонского облсовета.
Все потому, что в первую очередь есть риск депортации именно для тех украинцев, которые получили российский паспорт. Ведь российская оккупационная "власть" считает их своими "гражданами", поэтому эти люди находятся в соответствующих списках на так называемую "эвакуацию".
"О мужчинах – должны все понимать, что риск принудительной мобилизации остается. И они не отказались от этой идеи создания "добровольческого батальона имени Маргелова", – рассказал Соболевский.
Поэтому, если есть возможность не получать российский паспорт на временно оккупированных территориях, то ней нужно пользоваться.
Что происходит на Херсонщине
- Россияне продолжают принуждать жителей временно оккупированной Херсонщины получать российские паспорта. Оккупанты определили 1 сентября конечным сроком, когда можно получить паспорт страны-агрессора. При этом людей заставляют обязательно отказываться от украинского гражданства. А украинцам, которые отказываются от паспорта России, угрожают депортацией, прекращением снабжения электроэнергией, принудительным выселением из собственных жилищ и конфискацией имущества.
- Россияне на оккупированных территориях Херсонской области хотят местных жителей принудительно привлечь к так называемым "добровольческим батальонам". Впрочем, "добровольческий батальон имени Маргелова" существует сейчас только на бумагах.
- Оккупанты и дальше терроризируют жителей оккупированного левобережья Херсонщины. На Юге, в сторону линии фронта, россияне выгоняют людей из жилищ и поселяются там.