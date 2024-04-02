Есть 2 момента: почему Россия рисует истребители на аэродромах

Россияне пытаются уберечь свои самолеты от уничтожения. Уже неоднократно фиксировалось, как они рисуют силуэты истребителей на аэродромах.

Об этом 24 Каналу рассказал содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник, прокомментировав фотографию от британской разведки, где видно, как российский вертолет садится на рисунок истребителя.

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Зачем рисуют самолеты

Как отметил Мельник, здесь стоит рассмотреть два момента. Прежде всего то, что российский вертолет сел на силуэт самолета – это абсолютно технический момент. Забавно, что это удалось зафиксировать на фотографии.

Здесь два момента. Первое – то, что зафиксировали посадку вертолета именно на этот рисунок... Это чисто технический момент. Экипаж прилетает на незнакомый аэродром. И руководитель полетов указывает ему на место, где садиться. Удобнее всего здесь сказать: "Видишь, там самолетик нарисован". Вот туда и садись,

– сказал Мельник.

А рисунки самолетов на аэродромах – это довольно распространенная практика. Уже ранее фиксировалось, как оккупанты рисовали авиацию, пытаясь спасти собственные самолеты от дронов или других средств поражения.

Относительно сообщения британской разведки. Я думаю, что это является хорошим проявлением тонкого британского юмора, чтобы потролить оккупантов,

– отметил Мельник.

Как Россия рисует самолеты на аэродромах: коротко