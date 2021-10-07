Российские спецслужбы пытались сорвать эвакуацию украинцев из Афганистана, – разведка
Источник:Минобороны Украины
Спецслужбы России пытались навредить эвакуации украинцев из Афганистана. В частности, российские СМИ провели специальную информационную операцию.
Они убеждали, что государство Украина их бросило. Об этом заявил сотрудник военной разведки Украины Олег.
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Россия пыталась помешать эвакуации украинцев из Афганистана
Нашим гражданам, которых мы забирали, неоднократно поступали предложения уехать в Россию в обмен на заявления, что Украина оставила их на верную гибель,
– рассказал разведчик Олег.
Мужчина заверил, что российские СМИ провели специальную информационную операцию по приказу их спецслужб. Украинский разведчик заявил, что Россия сообщала: "Эвакуации украинцев не будет и что государство покинуло своих граждан на произвол судьбы".
Разведчик рассказал, что, несмотря на риски со стороны спецслужб страны-агрессора, украинские разведчики провели операцию по эвакуации.
Коротко об эвакуации украинцев из Афганистана
- С 15 августа 2021, то есть со времени захвата талибами власти в Афганистане, Украина вывезла ориентировочно 600 человек.
- Граждан Украины и иностранцев эвакуировали 6 рейсами. Первый был 16 августа, – 24 сентября.
- Кстати, Украина эвакуирует не только своих граждан, но и иностранцев. Среди них были журналисты и представители международных организаций. Также эвакуировали известного режиссера Сахри Карими.
- По состоянию на конец августа из всех эвакуированных 65 афганцев попросили в Украине статус беженца.
- 30 сентября глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что в Афганистане еще остались люди, которые хотят, чтобы их оттуда эвакуировали. Именно поэтому украинская разведка готовит очередной авиарейс.