"Самый смертоносный" пилот F-16 назвал российские Су-35 хламом
Источник:"Голос Америки"
Пилот F-16 авиации США подполковник в отставке Дэн Хэмптон сравнил российские самолеты Су-35 с американскими F-16. В частности, пилот отметил, что F-16 является модульным.
То есть, когда появляется новая технология, нужно вытащить старую коробку и вставить новую. Также американский истребитель очень прост в использовании.
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Что сказал экспилот США о российском Су-35
Дэн Хэмптон заявил, сравнивая F-16 против Су-35, что его мнение и мнение большинства профессиональных лётчиков-истребителей состоит в том, что Су-35 – это типичная российская машина и выглядит она красиво.
Они его красиво окрашивают, ставят всякие крутые звездочки и все остальное. Но в глубине души это действительно не такой красивый самолет. Он хорошо смотрится на авиашоу, но мое личное мнение, что это хлам,
– заявил "самый смертоносный пилот F-16".
Подполковник в отставке Дэн Хэмптон с позывным Two Dogs пояснил, что:
- у российского Су-35 даже нет AESA – передового радара с системой электронного сканирования – активной фазированной антенной решеткой, который на 30 лет опережает радар на Су-35;
- Су-35 – очень большой и имеет два дымящих двигателя. Потому это легко увидеть. Этот самолет легко уловить на радаре и выстрелить в него дальнобойной ракетой. И если приблизиться к нему, он виден за 10 миль до того, как он увидит вас, если вы когда-нибудь попадете в ближний воздушный бой;
- другие системы на борту Су-35 – также с типичного российского маркетинга. Поэтому их легко заглушить. США и союзники широко используют это;
- самолеты США более живучи по сравнению с Су-35.
Я бы ни делал ставку в бою на Су-35 или какие-либо самолеты российского производства,
– заявил Дэн Хэмптон.
Он также добавил, что украинские воздушные силы обороняются. И МиГ-29, который по классификации НАТО называют Fulcrum, был создан для точечной обороны.
"Фактически у него достаточно топлива, чтобы подняться в воздух, сделать что-то недолго, а потом спуститься. Возможно, украинцы модифицировали свои, но российские самолеты вообще не могут долго быть в воздухе", – заявил экспилот США.
Польша передаст Украине МиГ-29
- 16 марта президент Польши Анджей Дуда во время пресс-конференции заявил, что в ближайшие дни Варшава передаст Украине 4 боевых истребителя МиГ-29. Их отдадут в полную эксплуатацию. Остальные МиГ-29 готовят и передадут впоследствии.
- Буквально 15 марта представитель правительства Польши Петр Мюллер заявил, что несколько стран готовы отправить в Украину истребители МиГ-29. То есть говорится о несколько стран, готовых войти в коалицию о передаче Украине этих самолетов.
- Спикер Воздушных сил Юрий Игнат неоднократно замечал, что Украина благодарна партнерам за помощь. Однако объяснял, что ВСУ нужны F-16. Ведь это самые распространенные в мире самолеты своего класса, именно из тех, которые отвечают нашим потребностям. Эти истребители нам необходимы для защиты, ведь самолеты типа МиГ и Су не могут эффективно сбивать крылатые ракеты и Шахиды.