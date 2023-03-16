"Самый смертоносный" пилот F-16 назвал российские Су-35 хламом

Пилот F-16 авиации США подполковник в отставке Дэн Хэмптон сравнил российские самолеты Су-35 с американскими F-16. В частности, пилот отметил, что F-16 является модульным.

То есть, когда появляется новая технология, нужно вытащить старую коробку и вставить новую. Также американский истребитель очень прост в использовании.

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Что сказал экспилот США о российском Су-35

Дэн Хэмптон заявил, сравнивая F-16 против Су-35, что его мнение и мнение большинства профессиональных лётчиков-истребителей состоит в том, что Су-35 – это типичная российская машина и выглядит она красиво.

Они его красиво окрашивают, ставят всякие крутые звездочки и все остальное. Но в глубине души это действительно не такой красивый самолет. Он хорошо смотрится на авиашоу, но мое личное мнение, что это хлам,

– заявил "самый смертоносный пилот F-16".

Подполковник в отставке Дэн Хэмптон с позывным Two Dogs пояснил, что:

у российского Су-35 даже нет AESA – передового радара с системой электронного сканирования – активной фазированной антенной решеткой, который на 30 лет опережает радар на Су-35;

– передового радара с системой электронного сканирования – активной фазированной антенной решеткой, который на 30 лет опережает радар на Су-35; Су-35 – очень большой и имеет два дымящих двигателя. Потому это легко увидеть. Этот самолет легко уловить на радаре и выстрелить в него дальнобойной ракетой. И если приблизиться к нему, он виден за 10 миль до того, как он увидит вас, если вы когда-нибудь попадете в ближний воздушный бой;

другие системы на борту Су-35 – также с типичного российского маркетинга. Поэтому их легко заглушить. США и союзники широко используют это;

самолеты США более живучи по сравнению с Су-35.

Я бы ни делал ставку в бою на Су-35 или какие-либо самолеты российского производства,

– заявил Дэн Хэмптон.

Он также добавил, что украинские воздушные силы обороняются. И МиГ-29, который по классификации НАТО называют Fulcrum, был создан для точечной обороны.

"Фактически у него достаточно топлива, чтобы подняться в воздух, сделать что-то недолго, а потом спуститься. Возможно, украинцы модифицировали свои, но российские самолеты вообще не могут долго быть в воздухе", – заявил экспилот США.

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