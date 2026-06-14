Уже начали стесняться своей формы: российские военные прибегают к циничным способам маскировки

Российские военные на временно оккупированных территориях, в частности в Донецке, маскируются под гражданских, чтобы избежать попаданий под удары украинских дронов. Они пытаются скрыть своё присутствие там, чтобы уменьшить потери и затруднить идентификацию на поле боя.

Военный обозреватель Иван Тимочко рассказал 24 Каналу, что такая тактика не является новой и применяется различными вооруженными группировками по всему миру. Россия фактически повторяет эти методы, используя гражданскую одежду и транспорт.

Смотрите также Вероятно, мирное соглашение придется подписывать уже не с Путиным, – Зеленский

Как Россия использует маскировку под гражданских на фронте

По мнению Ивана Тимочко, подобные маскировки свидетельствуют об изменении поведения российских военных, которые все чаще избегают открытой идентификации и пытаются раствориться среди гражданского населения. Это характерно для террористических группировок.

Сейчас это выглядит как попытка избежать поражений и уменьшить потери. Они маскируют не только себя, но и технику, фактически пытаясь исчезнуть из поля зрения как военная цель,

– пояснил он.

Военный обозреватель отметил, что оккупанты сознательно отказываются от опознавательных знаков и пытаются действовать скрытно, объясняя это "самосохранением" и необходимостью выжить на поле боя.

Военный обозреватель о тактике оккупантов: видео

Такая практика затрудняет работу украинских подразделений, однако не меняет общей ситуации на фронте, где противник все равно остается идентифицированной стороной войны. Тем не менее такая тактика оккупантов создает дополнительные риски для соблюдения норм международного права.

Это довольно показательный пример, когда армия, называвшая себя второй армией мира, сейчас пытается откреститься от самой себя,

– добавил он.

Интересно, что россияне на оккупированных территориях начали маскировать военную логистику под гражданские перевозки, в частности используя грузовики и гражданский транспорт для доставки топлива и снабжения на фронт. Это происходит после серии украинских ударов по российским логистическим маршрутам, которые существенно затруднили снабжение оккупационных подразделений.

Какова ситуация на поле боя?

Российские войска пытаются продвигаться в направлении Константиновки в Донецкой области, усиливая давление на город, в частности через обстрелы и попытки перерезать логистические пути Сил обороны. В то же время украинские военные удерживают позиции и наносят противнику значительные потери, а полного контроля над городом у россиян нет.

Украинские военные уничтожили ряд позиций, с которых российские силы запускали беспилотники на Покровском направлении. По данным военных, речь идет о шести точках взлета вражеских дронов, которые использовались для атак и разведки.

Российские войска пытаются продвигаться на отдельных участках фронта в районе Константиновки и Славянска, однако украинские подразделения сдерживают их наступление и наносят потери. Наиболее напряженная ситуация сохраняется на направлениях, где противник активно применяет штурмовые группы и артиллерию, пытаясь расширить зону контроля.