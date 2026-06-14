Військовий оглядач Іван Тимочко розповів 24 Каналу, що така тактика не є новою і використовується різними збройними угрупованнями у світі. Росія фактично повторює ці методи, використовуючи цивільний одяг і транспорт.

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Як Росія використовує маскування під цивільних на фронті

На думку Івана Тимочка, подібні маскування свідчать про зміну поведінки російських військових, які дедалі частіше уникають відкритої ідентифікації та намагаються розчинитися серед цивільного населення. Це характерно для терористичних угруповань.

Зараз це виглядає як спроба уникнути уражень і зменшити втрати. Вони маскують не лише себе, а й техніку, фактично намагаючись зникнути з поля зору як військова ціль,

– пояснив він.

Військовий оглядач зазначив, що окупанти свідомо відмовляються від впізнавальних знаків і намагаються діяти приховано, пояснюючи це "самозбереженням" та потребою вижити на полі бою.

Військовий оглядач про тактик окупантів: відео

Така практика ускладнює роботу українських підрозділів, однак не змінює загальної ситуації на фронті, де противник все одно залишається ідентифікованою стороною війни. Проте така тактика окупантів створює додаткові ризики для дотримання норм міжнародного права.

Це доволі показовий приклад, коли армія, яка називала себе другою армією світу, зараз намагається відхреститися сама від себе,

– додав він.

Цікаво, що росіяни на окупованих територіях почали маскувати військову логістику під цивільні перевезення, зокрема використовуючи фури та цивільний транспорт для доставки пального й забезпечення на фронт. Це відбувається після серії українських ударів по російських логістичних маршрутах, які суттєво ускладнили постачання окупаційних підрозділів.

Яка ситуація на полі бою?

Російські війська намагаються просуватися в напрямку Костянтинівки на Донеччині, посилюючи тиск на місто, зокрема через обстріли та спроби перерізати логістичні шляхи Сил оборони. Водночас українські військові утримують позиції та завдають противнику значних втрат, а повного контролю над містом у росіян немає.

Українські військові знищили низку позицій, з яких російські сили запускали безпілотники на Покровському напрямку. За даними військових, йдеться про шість точок зльоту ворожих дронів, які використовувалися для атак і розвідки.

Російські війська намагаються просуватися на окремих ділянках фронту в районі Костянтинівки та Слов'янська, однак українські підрозділи стримують їхній наступ і завдають втрат. Найбільш напружена ситуація зберігається на напрямках, де противник активно застосовує штурмові групи та артилерію, намагаючись розширити зону контролю.