Оккупанты ракетами и "Шахедами" атаковали Украину: что известно о ночном обстреле 4 июня

Российские военные ночью 4 июня атаковали Украину ракетами и "Шахедами". Под атакой оккупантов оказался Киев, Кропивницкий и Сумы.

Воздушная тревога во всех регионах Украины объявили около 2 ночи из-за взлета шести стратегических бомбардировщиков Ту-95мс в районе Каспия. 24 Канал собрал все детали о ночной атаке россиян.

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Какие регионы атаковали россияне

Во время тревоги звуки взрывов слышали в Кропивницком. Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович утром сообщил, что в результате атаки в Кировоградской области обошлось без жертв и разрушений.

Кроме того, корреспонденты Общественного информировали о звуках взрывов в Сумах. В Сумской ОВА сообщили, что россияне атаковали Шосткинское общину.

Россияне в очередной раз пытались атаковать столицу Украины. В КГВА рассказали, что россияне атаковали Украину ракетами и "Шахедами".

По предварительной информации, до столицы ни одна воздушная цель не долетела. Все, что направлялось в сторону города – ПВО уничтожило еще на дальних подступах.

Сколько ракет и "Шахедов" оккупанты выпустили по Украине

Как сообщили в Воздушных Силах ВСУ, с 01:00 до 04:00 противник применил 5 иранских ударных БПЛА Shahed-136/131 из Брянской области.

Кроме того, враг выпустил шесть крылатых ракет воздушного базирования Х-101 да Х-555 – выпущены из шести стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспия.

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил уничтожены четыре крылатых ракеты и три ударных дрона.

Три ракеты уничтожили на Юге

В пресс-центре оперативного командования "Юг" рассказали детали ночной атаки.

В частности, во время ракетных обстрелов зоне ответственности ОК "Юг" были уничтожены 3 крылатые ракеты типа Х-101/555.

Сообщается, что смертоносные ракеты россиян были направлены на Кировоградщину и Днепропетровщину.

Куда попали оккупанты

Спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что россияне нанесли удар по оперативному аэродрому в Кировоградской области

По его словам, оккупанты попали двумя ракетами, которые не удалось сбить. Он отметил, что у Украины десятки оперативных аэродромов и это лакомый кусок для врага.

Также Игнат сообщил, что в Сумской области дроны попали в объекты инфраструктуры. О последствиях атаки он не поведал.