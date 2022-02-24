Перешли перешеек с Крымом: российские войска движутся до Херсона и Мелитополя

Российские войска уже перешли перешеек с оккупированным Крымом и уже дислоцируются на Херсонщине. Двигаются они в 2 направлениях.

Об этом во время брифинга заявил экс-спикер делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович. Заметим, что перед ним выступал Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает 24 канал.

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Российские войска зашли на Херсонщину

По предварительным данным, российские войска перешли перешеек с Крымским полуостровом. Арестович рассказал, что сейчас они развивают наступление, но медленно. Оккупанты выстраиваются в походные колонны и готовятся к движению.

Двигаются в 2 направлениях:

на Мелитополь (Запорожская область);

на Херсон.

Там есть наши войска, они будут сопротивляться и сейчас занимают оборону. Там не будет легко! Мы будем их останавливать. Хотя это и опасное направление, но ВСУ там работают и оказывают сопротивление,

– подчеркнул Арестович.

Кроме того, по его словам, российские военные вывешивают флаги своей страны, ведь это часть пропаганды.

"Но это не значит, что там работает массивная "пятая колонна". Это означает, что российские оккупанты вывешивают флаги для того, чтобы демонстрировать их и снимать пропагандистские материалы и тому подобное", – подчеркнул он.

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Россия напала на Украину: главное

Под утро 24 февраля президент Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции. Он официально вводит войска на территорию оккупированного Донбасса.

После этого в украинских городах, в частности Киеве, был слышен ряд взрывов. Также известно об обстреле аэродрома в Василькове под Киевом. В то же время горели аэропорты в Ивано-Франковске и Херсоне.

Учитывая это в Украине вводят военное положение. В то же время в Генштабе ВСУ успокоили украинцев: заявляют, что ситуация – контролируемая.

Украинские войска отражают воздушное нападение России. Силы обороны государства находятся в полной боевой готовности,

– подчеркнули в Генштабе.

Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию.

Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

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