Про це під час брифінгу заявив ексспікер делегації України у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович на брифінгу. Зауважимо, що перед ним виступав Президент України Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал.

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Російська війська зайшли на Херсонщину

За попередніми даними, російські війська перейшли перешийок із Кримським півостровом. Арестович розповів, що наразі вони розвивають наступ, але повільно. Окупанти вишукуються у похідні колони та готуються до руху.

Рухаються у 2 напрямках:

на Мелітополь (Запорізька область);

на Херсон.

Там є наші війська, вони будуть чинити опір і зараз займають оборону. Там не буде легко! Ми будемо їх зупиняти. Хоча це і небезпечний напрямок, але ЗСУ там працюють і чинять опір,

– наголосив Арестович.

Крім того, за його словами, російські військові вивішують прапори своєї країни, адже це частина пропаганди.

"Але це не означає, що там працює масивна "п'ята колона". Це означає, що російські окупанти вивішують прапори для того, щоб демонструвати їх і знімати пропагандистські матеріали тощо", – підкреслив він.

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Росія напала на Україну: головне

Під ранок 24 лютого президент Володимир Путін заявив про проведення спеціальної військової операції. Він офіційно вводить війська на територію окупованого Донбасу.

Після цього в українських містах, зокрема Києві, було чутно низку вибухів. Також відомо про обстріл аеродрому у Василькові під Києвом. Водночас горіли аеропорти в Івано-Франківську та Херсоні.

З огляду на це в Україні запроваджують воєнний стан. Водночас у Генштабі ЗСУ заспокоїли українців: заявляють, що ситуація – контрольована.

Українські війська відбивають повітряний напад Росії. Сили оборони держави перебувають у повній бойовій готовності,

– наголосили у Генштабі.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.



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