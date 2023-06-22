Считали, что будет безопасно: сколько баз отдыха используют оккупанты вдоль Азовского моря

Ночью 22 июня произошел "хлопок" возле Бердянска. Очень горячо было оккупантам на базе отдыха "Троянда". Россияне не в первый раз размещаются на подобной территории, имеют свою тактику, но не всегда она им помогает.

Об этом 24 Каналу рассказал депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко. Он отметил, сколько баз отдыха пока могут использовать оккупанты для своей дислокации.

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Хотели безопасности для себя

Многие базы отдыха вдоль Азовского моря не используются, поскольку их владельцы уехали или отказались сотрудничать с оккупантами. Впрочем, некоторые из них россияне используют для размещения своего личного состава.

Учитывая, что эти базы, как правило, достаточно объемные по территории объекты и поражение проводить сложно, они определяли их как безопасные. А те большие базы, где монолитные корпуса, сразу заселяли туда большое количество людей и соответственно происходило поражение,

– объяснил депутат.

Он напомнил, что недавно произошло поражение в Приморске и селе Азовское Бердянского района.

"Будем надеяться, что теперь они будут вынуждены выбирать места подальше от береговой линии", – предположил Лышенко.

Сергей Лышенко о "хлопке" на базах оккупантов: смотреть видео

Разработали собственную тактику

Чтобы избежать поражения, российские оккупанты даже разработали собственную тактику – заселялись на одну базу на день-два, потом уезжали. Такое движение происходило как по территории близкой к линии разграничения, так и в глубине.

"Бывало, когда прилетало по пустым базам: пока информация дойдет, ее обработают. Но было и другое, когда ночью россияне заезжают, а уже днем туда прилетает и они с удивлением узнают, что местное население помогает в этом. Особенно возле линии разграничения, где достает артиллерия", – добавил депутат.

"Хлопки" для россиян: последние новости

Взрыв на базе отдыха "Троянда" раздался ночью. Сообщается, он был настолько мощным, что местные слышали его в нескольких десятках километров. В течение часа можно было наблюдать яркое зарево от пожара.

Мэр Мелитополя Иван Федоров 22 июня сообщил о взрыве недалеко от города. Оккупанты заявили о работе ПВО, но густой черный дым может свидетельствовать об обратном. Жители сообщают, что громко было в северной части города, а также был слышен взрыв в стороне Акимовки.

Утром 22 июня появилась информация о попадании по ряду мостов между Херсонщиной и временно оккупированным Крымом. В частности, под атаку попал Чонгарский мост. Он превратился в сплошное решето. 24 Канал собрал все детали здесь.