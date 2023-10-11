Война принесла "золотой дождь": кто в России может обогатиться больше всего
Россияне планируют построить новые тюрьмы и колонии на временно оккупированных территориях Украины. Это поможет им не только решить проблему с содержанием людей, но и позволит заработать деньги.
Такое мнение 24 Каналу выразила глава фонда "Русь сидящая", российская оппозиционерка Ольга Романова, заметив, что колоний не хватает, поэтому своих солдат российское командование часто удерживает в подвалах сооруженных домов. Туда попадают те, кто пьянствовал, или не выполнял приказов.
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Для кого будут строить тюрьмы
Россияне понимают, что на оккупированных территориях будут партизаны и сопротивление, поэтому хотят построить там десятки тюрем и СИЗО. Также известно о многих таких учреждениях в квазиреспубликах на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. В СИЗО обычно сидят партизаны и выступающие против оккупации, а в колониях – военнопленные.
По словам российской оппозиционерки, на фронтах оккупанты роют ямы, чтобы содержать в них своих солдат.
Побывавшие там люди рассказывают, что это не классические вырытые ямы, а подвалы разрушенных домов. Туда без суда и следствия отправляют провинившихся: кто пьет или не выполняет приказов,
– рассказала Ольга Романова.
Она объяснила, что таких случаев будет много, потому что российские заключенные, которых в одночасье сделали военными, не умеют работать и не знают, что такое дисциплина. Они много лет провели в тюрьмах, потому, очевидно, не будут слушаться. А на оккупированных территориях нет места, чтобы их содержать.
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Война – всегда история о деньгах
Россияне понимают, что деоккупация украинских территорий будет, но продолжают планировать строительство тюрем и СИЗО. Это можно объяснить простым желанием заработать деньги.
Война пролила над Россией, над россиянами "золотой дождь". Просто над кем-то больше, а над кем-то меньше. Все, кто будет строить тюрьмы на оккупированных территориях, озолотятся,
– подчеркнула Романова.
Она также добавила, что россияне не знают, что делать с находящимися на оккупированных территориях украинскими заключенными и теми, у кого истекает сроки. Конечно, они не будут воевать против украинцев, поэтому их постепенно начинают выпускать. Эти люди пытаются уезжать через территории других стран.
Российские заключенные на фронте: что известно
- Из-за больших потерь Россия привлекает к войне в Украине заключенных. Владимир Путин боится недовольных людей из больших центральных городов, поэтому нашел выход. забирать людей из тюрем. Это один из основных источников усиления армии.
- Российские власти не учитывают тяжесть преступлений. Случались неединичные случаи, когда на фронт попадают осужденные за убийства, изнасилование. Впоследствии они возвращаются домой и совершают новые преступления.
- Между тем Путин рассказывает о "сознательных" российских гражданах, которые якобы хотят воевать на фронте. По его словам, тысячи мужчин каждый день приходят к военкоматам.