Российский БПЛА попал в многоэтажку в Херсоне: загорелись квартира и балконы
- Российский БПЛА попал в многоэтажку в Херсоне, вызвав пожар на нескольких этажах, который быстро ликвидировали спасатели.
- В результате атаки никто из мирных жителей не пострадал.
Российский БПЛА днем 27 мая атаковал многоэтажку в Херсоне. Было зафиксировано возгорание.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.
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Что известно об обстреле Херсона
Из-за атаки пожар загорелся в квартире и балконах на втором и третьем этажах. Кроме того, на момент прибытия спасателей огонь мог распространиться на два балкона четвертого этажа.
"Чрезвычайники оперативно остановили распространение пламени, после чего полностью ликвидировали пожар", – сообщили в ГСЧС.
К счастью, никто из мирных жителей от очередной российской атаки не пострадал.
Напомним, что на прошлой неделе россияне сбросили взрывчатку на маршрутку в Херсоне. В результате этой атаки травмировались 5 человек. У них диагностировали взрывные травмы и контузии.
А за день до этого из-за российских обстрелов дронами и артиллерией пострадал работник критической инфраструктуры Херсона. В момент атаки 66-летний мужчина был в тракторе и получил взрывную травму, контузию и осколочное ранение лба.