Российский добровольческий корпус разбил ложь режима об "украинских диверсантах" на Брянщине
Источник:Российский добровольческий корпус
В России снова заявили о якобы "украинской ДРГ", пытавшейся "проникнуть" в Брянскую область. Однако Российский добровольческий корпус опроверг очередную ложь пропагандистов.
В четверг, 6 апреля, бойцы Российского добровольческого корпуса снова посетили Брянскую область. Они заверили, что заявления губернатора об "украинской ДРГ" являются ложью.
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РДК посетил Брянскую область и опроверг фейки России
Кроме выполнения боевых задач, бойцы РДК также смогли пообщаться с местными жителями. Они вручили жителям Брянской области открытки и попросили скрыться во время боевых действий.
Бойца РДК в Брянской области: смотрите видео
Представители РДК были в деревне Случевск, Брянской области.
Показываем на карте, где расположен поселок:
ФСБ нашла затем тубус от гранатомета и заявила, что не допустила проникновения ДРГ на территорию России.
Что говорят в России: смотрите видео
Фейки России об "украинской ДРГ": главное
- 2 марта губернатор Брянской области заявлял, что "украинская ДРГ" якобы проникла на территорию Климовского района в село Любечаны. Также захватчики заговорили, что в результате "обстрела" якобы погиб мужчина и ранен ребенок.
- Представители "Русского добровольческого корпуса" записали видео с заявлением о том, что они перешли границу России и Украины и вошли в села Сушаны и Любечаны.
- Заместитель главы ОП Михаил Подоляк назвал историю об украинских ДРГ в России – абсолютно сознательной классической провокацией.
- Впоследствии российский диктатор Владимир Путин заявил о якобы "теракте". Кремлевский гоблин перевел ответственность за фарс в Брянской области на вымышленных "неонацистов" и "террористов".