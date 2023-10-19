"Повезло, что все живы": под Авдеевкой дрон россиян попал в блиндаж украинских военных
19 октября 2023, 17:29Читати новину українською
Источник:МВД Украины
Российские войска продолжают наступательные действия на Авдеевском направлении. Оккупанты применяют разнообразное вооружение, в том числе и беспилотники.
Один из вражеских дронов попал в блиндаж украинских пограничников. Это произошло на Авдеевском направлении, где в предыдущие дни обострилась обстановка
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Россияне атаковали пограничников на Авдеевском направлении
Российский дрон-камикадзе разрушил блиндаж пограничников. Украинский военный на видео отметил, что в результате удара вражеского дрона все живы.
Пограничники показали блиндаж, в который прилетел российский дрон: смотрите видео
"Противник пытается наступать, однако получает достойный отпор", – прокомментировали атаку россиян в МВД.
Наступление России на Авдеевском направлении: главное на данный момент
- Российские военные примерно с 10 октября перешли в наступление на Востоке Украины. Самая горячая ситуация в районе Авдеевки и Марьинки, где оккупанты наступают большими силами.
- Россия пытается взять Авдеевку в окружение, а также стремится выйти на административные границы Донецкой области до конца 2023 года. В ВСУ заявили, что агрессор увеличил активность на Марьинском направлении.
- В Генштабе ВСУ рассказал, что враг продолжает пытаться оцепить Авдеевку с помощью воздушной поддержки. За 10 дней наши воины уже сбили 5 штурмовиков Су-25.
- За минувшие сутки наши защитники отбили 3 атаки оккупантов на Авдеевском направлении. В то же время захватчики пытаются наступать в окрестностях Новокалинового и Первомайского, что в Донецкой области, но не имеют успеха.
- Начальник городской военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш 19 октября рассказал, что после снижения интенсивности боевых действий россияне снова активизировались на Авдеевском направлении.
- В разведке Британии, оценивая наступление России на Авдеевском направлении, заявили, что прогресс противника медленный, а потери – велики. Кроме того, разведка Британии подвергает сомнению то, что Россия может захватить Авдеевку в краткосрочной перспективе.