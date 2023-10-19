"Повезло, что все живы": под Авдеевкой дрон россиян попал в блиндаж украинских военных

Российские войска продолжают наступательные действия на Авдеевском направлении. Оккупанты применяют разнообразное вооружение, в том числе и беспилотники.

Один из вражеских дронов попал в блиндаж украинских пограничников. Это произошло на Авдеевском направлении, где в предыдущие дни обострилась обстановка

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Россияне атаковали пограничников на Авдеевском направлении

Российский дрон-камикадзе разрушил блиндаж пограничников. Украинский военный на видео отметил, что в результате удара вражеского дрона все живы.

Пограничники показали блиндаж, в который прилетел российский дрон: смотрите видео

"Противник пытается наступать, однако получает достойный отпор", – прокомментировали атаку россиян в МВД.

Наступление России на Авдеевском направлении: главное на данный момент