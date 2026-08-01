Российский дрон поразил склады издательства "Ранок" в Харькове: горят учебники

1 августа российские оккупанты нанесли удар по книгоиздательской отрасли Украины. В результате атаки на издательстве "Ранок" в Харькове вспыхнул пожар.

Об очередной вражеской атаке рассказал генеральный директор издательства Виктор Круглов.

Какие последствия удара?

По его словам, в результате попадания на издательстве вспыхнули учебники. Прошло без погибших.

Пожар на складе с книгами: смотрите видео

Как уточнил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, российский дрон попал в складское здание издательства в Шевченковском районе Харькова. В результате один человек пострадал. На месте прилета бушует пожар, его ликвидируют пожарные.

СМИ напомнили, что это уже не первая попытка русских войск уничтожить имущество издательства. Логистический центр компании испытал существенные разрушения еще в 2022 году.

Напомним, что оккупанты регулярно наносят удары по гражданским объектам. Ранее сообщалось, что утром Россия ударила по составам Rozetka в Броварах. Кроме того, недавно враг нанес смертельный удар баражировочным боеприпасом по частному дому в Харькове.